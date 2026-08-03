Daniel Sancho, más cerca de España: la contundente revelación del abogado de los Arrieta

Tres años después del crimen que conmocionó a España, Colombia y Tailandia, el caso de Daniel Sancho sigue escribiendo nuevos capítulos. Aunque el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo cumple actualmente una condena de cadena perpetua en la prisión tailandesa de Surat Thani, el procedimiento judicial continúa abierto y su futuro podría pasar, tarde o temprano, por España. Así lo ha asegurado Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, quien ha confirmado que la legislación contempla que el condenado pueda ser trasladado a una cárcel española para cumplir parte de su pena, una posibilidad que los familiares de la víctima conocen desde hace tiempo.

Las declaraciones del letrado llegan cuando se cumplen tres años del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan. Un aniversario especialmente doloroso para la familia del médico, que sigue intentando rehacer su vida mientras espera que la justicia tailandesa resuelva los recursos presentados por la defensa de Daniel Sancho.

«Daniel Sancho acabará viniendo a España»

En una reciente intervención ante los medios, Juango Ospina confirmó que el procedimiento judicial aún no ha finalizado debido al recurso de apelación presentado por los abogados del chef español, quienes consideran que durante el juicio se produjeron irregularidades que justificarían una nueva vista o incluso la repetición del proceso. «Efectivamente, el caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación», explicó el abogado, antes de pronunciar unas palabras que han vuelto a situar el foco sobre el futuro del condenado. «Yo sí creo que Daniel acabará viniendo a España, ojalá que en diez o quince años, pero esta es una realidad que la familia de Edwin conoce y a la que tendremos que enfrentarnos».

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Ospina quiso dejar claro que esa posibilidad no implica una reducción de la condena, sino una eventual aplicación de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países una vez que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Una familia que sigue sin levantar cabeza

El abogado también aprovechó la ocasión para recordar el enorme sufrimiento que continúa viviendo la familia de Edwin Arrieta. Según explicó, los padres del cirujano colombiano todavía no han conseguido superar la tragedia y mantienen un profundo dolor tres años después de su asesinato. Especial mención dedicó a Darling Arrieta, hermana de la víctima, con quien mantiene un contacto prácticamente diario. Ospina no ocultó la admiración que siente por ella y aseguró que se ha convertido en un apoyo fundamental durante todo este proceso judicial. «He tenido la suerte de encontrarme un ángel en vida», confesó sobre la hermana del cirujano, destacando su fortaleza, su profunda fe y el apoyo constante que le brinda desde que asumió la representación legal de la familia.

Precisamente para evitar falsas expectativas o sorpresas dolorosas, el abogado reconoce que siempre ha informado a los familiares de todos los escenarios posibles, incluido el eventual traslado de Daniel Sancho a España dentro de varios años.

El asesinato de Edwin Arrieta marcó un antes y un después en la vida de dos familias. El 2 de agosto de 2023, el cirujano colombiano viajó hasta Koh Phangan para encontrarse con Daniel Sancho. Días antes, según acreditó la investigación, el español había adquirido cuchillos, una sierra, bolsas de plástico, guantes y productos de limpieza, elementos que posteriormente fueron utilizados por la acusación para sostener la existencia de premeditación. La versión de la defensa siempre sostuvo que todo ocurrió durante una pelea derivada de un supuesto intento de agresión sexual por parte de Arrieta. Sin embargo, el Tribunal Provincial de Koh Samui descartó esa explicación y consideró probado que Daniel Sancho asesinó al médico colombiano, descuartizó su cuerpo y repartió sus restos entre distintos puntos de la isla y el mar.

Tras varias semanas de juicio, el 29 de agosto de 2024 la justicia tailandesa condenó al chef español a cadena perpetua e impuso además una indemnización superior a los 100.000 euros para los familiares de la víctima. Desde entonces permanece ingresado en la prisión de Surat Thani, considerada una de las cárceles más duras del país asiático.