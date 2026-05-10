Un ex compañero de cárcel de Daniel Sancho rompe su silencio: «Le vi raro, tenía la mirada perdida»

Daniel Sancho va camino de cumplir tres años en la cárcel de Tailandia. Durante los últimos meses, poco se ha sabido sobre la situación del hijo de Rodolfo Sancho, pero un excompañero de prisión ha decidido romper su silencio en televisión y aportar nuevos detalles sobre su convivencia con él. Acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan, el caso dio la vuelta al mundo y supuso la entrada del joven en una de las cárceles más duras del sistema penitenciario tailandés. Ahora, Enrique García, ese es su nombre, explica cómo fue su contacto directo con Daniel Sancho.

La entrada de este español en la cárcel tailandesa se produjo, según relata, por un motivo menor. «Me metieron en la cárcel porque se me caducó el visado y debía renovarlo. Eso me llevó a una deuda de 50 euros, lo que provocó mi entrada a la cárcel», relataba. A esto añadía: «Sólo estuve unos días y fue un auténtico infierno». El excompañero explica que, durante su estancia, llegó a coincidir con Daniel Sancho, ya que ambos eran de los pocos internos españoles en el centro penitenciario de Surat Thani.

Aunque ya conocía el caso del chef, García asegura que llegó a preguntarle directamente por los hechos. Según su testimonio, Sancho le habría respondido: «Lo mío va para largo. Estoy encerrado porque asesiné a un hombre que conocí en una red social de citas. Lo hice porque me intentó chantajear con publicar un video sexual». A esto añade su impresión personal: «Le vi raro. Tenía cara de ido y se le notaba que tenía la mirada perdida».

Sobre su vida dentro de prisión, el ex interno explica que Sancho mantiene un perfil bastante cerrado. Afirma en la entrevista al programa Fiesta que «sólo se relaciona con occidentales y apenas lo hace con los locales». Cabe recordar que, según fuentes cercanas, el joven se habría adaptado a una rutina marcada por la lectura, la escritura y el ejercicio físico, especialmente Muay Thai, en un entorno de escasa actividad diaria.

El ex compañero también asegura que Sancho tendría una idea sobre su futuro judicial. «Le pregunté si le quedaba mucho tiempo allí y me dijo que tenía un plan. Me habló de unos informes médicos sobre problemas mentales y que dentro de seis años estaría en España. Que iría a un centro psiquiátrico y luego a una cárcel», afirma. Una estrategia que, según su versión, el propio Sancho tendría bastante definida.

En cuanto a la vida en el centro penitenciario, García describe condiciones relativamente estructuradas dentro de la dureza del sistema. Señala que «hay mucha higiene» y que los internos pueden «ducharse hasta tres veces al día». Sin embargo, critica la alimentación, que define como «malísima», asegurando que solo mejora para quienes tienen dinero para comprar en el supermercado interno. A la pregunta de si Daniel Sancho se encuentra entre ellos, el ex compañero deja entrever que sí.

Las últimas novedades del caso apuntan, según una exclusiva de Cuore, a que el recurso de apelación presentado contra la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta sigue sin respuesta. Por ahora, todo queda pendiente de la evolución del proceso judicial y de los próximos movimientos de la defensa.