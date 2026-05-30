Bad Bunny reúne a los VIP en su debut de Madrid: Ana de Armas en el palco y Ester Expósito en ‘La Casita de Benito’

Bad Bunny ha inaugurado su primera noche en Madrid y lo ha hecho por todo lo alto. El artista puertorriqueño ha reunido a algunas de las caras más conocidas del panorama nacional en su debut en el Riyadh Air Metropolitano. Con un estadio completamente lleno y más de 60.000 personas entregadas, el cantante arrancó el espectáculo con una de sus frases más icónicas: «Un aplauso para mami y papi porque, en verdad, rompieron». A partir de ahí, la fiesta quedó oficialmente inaugurada, con varias caras conocidas vistiendo cada esquina.

El éxito de Bad Bunny en España ha sido absoluto. Conseguir una entrada para esta gira se convirtió en una auténtica misión imposible. Las localidades se agotaron en cuestión de horas y la reventa llegó a disparar los precios hasta multiplicarlos por diez. Entre Madrid y Barcelona, el puertorriqueño consiguió vender más de 600.000 entradas, confirmando que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Entre los asistentes más destacados se encontraban Ester Expósito y María León, que disfrutaron del concierto desde La Casita de Benito, uno de los espacios más exclusivos del recinto. Junto a ellas también se dejaron ver Jaime Lorente y Clara Galle. Además, siguen creciendo las especulaciones sobre posibles invitados sorpresa para las próximas fechas. Nombres como Rosalía, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Quevedo, Mora o Saiko suenan con fuerza.

En la zona de palcos también llamó la atención la presencia de Ana de Armas, que disfrutó del espectáculo junto al actor Jazz Vila, próximo concursante de Maestros de la Costura Celebrity. Otra de las invitadas que no pasó desapercibida fue Chiara Ferragni. La empresaria italiana, que cada vez visita con más frecuencia nuestro país, ha confesado en varias ocasiones su pasión por Madrid y no quiso perderse el estreno del artista latino.

La cámara también captó a otros rostros conocidos disfrutando del concierto entre el público. Paz Vega, la cual está sumergida en un complicado divorcio, fue una de ellas, al igual que Michelle Jenner, que acudió acompañada de Cayetana Guillén Cuervo y Juana Acosta. Todas posaron previamente en el photocall antes de sumarse a una de las noches más esperadas del año.

El mundo del fútbol tampoco quiso perderse la cita. Los jugadores del Rayo Vallecano Isi Palazón y Sergio Camello acudieron juntos para disfrutar del espectáculo. Y esto es solo el principio, porque todavía quedan varias fechas por delante en España.

En definitiva, Bad Bunny ha vuelto a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes del planeta. Con una propuesta que mezcla los sonidos tradicionales de Puerto Rico, sus grandes éxitos y los temas de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cantante ha convertido Madrid en una auténtica fiesta. Y si algo ha quedado claro en esta primera noche es que nadie quería perderse el acontecimiento musical del momento.