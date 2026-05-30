Rocío Crusset celebra su preboda en Casa Cipriani, el exclusivo enclave neoyorquino de la familia de su ex

Rocío Crusset está a escasas horas de darse el sí quiero con Charlie Schein y, poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles de la boda. Gracias a unas imágenes publicadas por Blanca Llandres, novia de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, hemos podido ver que los invitados a este enlace íntimo han celebrado una fiesta previa en uno de los lugares más exclusivos y de moda de Nueva York. Para caldear el ambiente y rebajar los nervios antes del gran día, todos se han dado cita en Casa Cipriani, un espacio de la Gran Manzana que es sinónimo de lujo, exclusividad y rostros conocidos.

Eso sí, este lugar esconde un detalle de lo más curioso. Casa Cipriani pertenece a la familia de Maggio Cipriani, el empresario italiano con el que Rocío Crusset mantuvo una relación durante años y con el que incluso llegó a tener planes de boda. Una coincidencia que no ha pasado desapercibida y que añade un inesperado guiño al pasado en uno de los momentos más importantes de su vida.

Fue este medio quien publicó en exclusiva la sorprendente ruptura de la pareja en julio de 2025. Ambos parecían tener un futuro más que encaminado hacia el altar, por lo que la noticia causó una enorme sorpresa. Todo ocurrió apenas unos días después de que trascendiera públicamente el compromiso entre Alberto Herrera, hermano de Rocío, y Blanca Llandres Parejo.

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Maggio Cipriani pertenece a la cuarta generación de una de las sagas empresariales más influyentes de la hostelería italiana. Junto a su hermano dirige la cadena de hoteles de lujo Mr. C Hotels, con establecimientos en enclaves tan exclusivos como Beverly Hills o Coconut Grove. El apellido Cipriani es una auténtica institución dentro del universo de la restauración y la hotelería internacional.

Hace apenas dos años, la familia inauguró este nuevo enclave en Nueva York. Aunque el origen de la marca se encuentra en Milán, eligieron uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad para expandirse: el Battery Maritime Building, una de las últimas terminales de ferry de estilo beaux-arts que sobreviven en Manhattan. Un edificio cargado de historia que hoy se ha transformado en uno de los centros sociales más codiciados de la ciudad.

Una de las joyas del complejo es su exclusivo club privado. Allí conviven el clásico restaurante Cipriani y el Jazz Café, un espacio con música en directo que recrea la atmósfera de los clubes más elegantes del periodo de entreguerras. Es uno de los lugares favoritos de numerosas celebridades y, de hecho, Taylor Swift ha sido vista allí en varias ocasiones junto a Blake Lively y Ryan Reynolds. Ahora, el espacio también ha servido como punto de encuentro para los invitados de la boda de Rocío Crusset, entre los que se encuentran Mariló Montero, Carlos Herrera y buena parte de su círculo más cercano.

En este día tan especial, Tribeca será el gran escenario de fondo. Este barrio no solo es uno de los más exclusivos de Nueva York, sino también el lugar donde la hija de Mariló Montero echó raíces cuando decidió instalarse en la ciudad. Entre calles adoquinadas, antiguos edificios industriales reconvertidos en residencias de lujo y ese aire sofisticado que caracteriza a la zona, Rocío Crusset y Charlie Schein sellarán una historia de amor que está a punto de vivir uno de sus capítulos más importantes. Una boda íntima, elegante y con un curioso detalle que conecta el presente con una etapa muy importante de su pasado.