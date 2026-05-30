Rocío Crusset replica el ‘modus operandi’ de Carlos Herrera, su padre: boda secreta y en Nueva York

Este sábado 30 de mayo, Nueva York es el escenario —nuevamente— de una boda del clan Herrera. Rocío, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, dará el sí, quiero a Charlie Schein, con el que apenas lleva un año de relación sentimental. Hasta hace solo unos días, este compromiso matrimonial era todo un secreto que el clan quiso mantener hasta el final. Sin embargo, finalmente trascendió a los medios y puso a esta conocida estirpe en el ojo mediático —pese a sus intentos de llevar esta noticia con la máxima discreción—. Es sabido que la benjamina del clan siempre ha optado por vivir alejada de los flashes. De hecho, hace unos años decidió mudarse a la Gran Manzana, donde ha construido su carrera como maniquí tras haber estudiado Diseño de Moda en la reputada Escuela de Diseño Parsons.

Como era de esperar, la joven ha encontrado el amor en Estados Unidos, donde dará otro de los grandes pasos de su vida: convertirse en esposa. Rocío ha elegido Nueva York para darse el sí, quiero. Una decisión que se asemeja mucho a la que tomó su padre, Carlos Herrera, en su boda con Pepa Gea. Además, al igual que sus progenitores, la modelo también ha optado por el hermetismo total.

Rocío Crusset sigue los pasos de su padre, Carlos Herrera

Carlos Herrera ha sido, sin lugar a dudas, una gran fuente de inspiración para sus dos hijos. Alberto, su primogénito en común con Mariló Montero, ha seguido su estela en los micrófonos de la radio en la Cadena COPE. Precisamente, hasta hace un año, el joven era todo un desconocido ante los medios —aunque no en antena—. Su boda y posterior paternidad con Blanca Llandres —prima hermana de Lourdes Montes— le puso inevitablemente en el foco mediático. Sin embargo, y aunque el locutor nunca había mostrado su vida personal, lo cierto es que durante estos meses se ha mostrado muy cómodo frente a las cámaras.

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Una postura que es muy distinta a la de Rocío. Aunque sí que es cierto que la modelo siempre atiende sin problema a la prensa, en contadas ocasiones ha hablado sobre su vida más personal. De hecho, por el momento no se ha pronunciado sobre su boda secreta. Un enlace que ha decidido vivir en la máxima discreción, al igual que lo ha hecho en el pasado su padre. La empresaria ha seguido el mismo modus operandi que su padre a comienzos de los años 90 del pasado siglo cuando el presentador contrajo matrimonio con su madre, Mariló Montero —con la que se casó en secreto en Aravaca—. Y no solo eso. Ahora, décadas después, su hija parece repetir el mismo patrón: una boda alejada del ruido mediático, cuidada al detalle y celebrada lejos de España.

Al igual que su progenitor, Crusset —así es como se apoda artísticamente y en redes— ha decidido darse el sí, quiero en Nueva York. El 5 de diciembre de 2022, el presentador decidió dar un paso adelante con Pepa Gea, con la que se casó en la Gran Manzana. Y es que, una vez más, la ciudad que nunca duerme se convertirá en el escenario del broche de oro de la historia de amor de un miembro del famoso clan.