Mariló Montero rompe su silencio sobre la boda secreta de su hija Rocío Crusset: «Quieren formar una familia»

Mariló Montero ha confirmado una de las noticias más inesperadas de su semana. Su hija, Rocío Herrera, se casará el próximo 30 de mayo en Nueva York con Charlie Schein, con el que lleva una discreta relación y al que no ha dudado en presentar públicamente.

Mariló Montero desvela detalles de la boda de su hija Rocío

Visiblemente emocionada, Mariló no ha ocultado la felicidad que vive toda la familia ante este importante paso de Rocío junto a su pareja, Charlie. «Nos vamos de boda, sí. Cuando surge el amor, pues lo normal es que, si quieren construir un futuro juntos y una familia, pues lo normal es que se casen», ha explicado ante las cámaras, dejando claro que el enlace era algo que esperaban desde hace tiempo.

La comunicadora también ha confirmado que, como no podía ser de otra manera, Carlos Herrera ejercerá de padrino en la ceremonia religiosa. «Si no, tendría un disgusto tremendo», ha bromeado, asegurando además que el periodista está «desbordado de alegría» con la noticia. «Todos estamos felices, de verdad que son fechas muy bonitas», ha confesado.

Según ha contado Mariló Montero, Rocío Crusset y su prometido habían querido mantener el enlace en el más absoluto secreto. De hecho, ni siquiera parte de la familia conocía los planes de boda porque así se lo pidieron los novios. «Ellos tienen una vida muy tranquila allí en Estados Unidos y les apetecía que esto hubiera sido secreto, como estaba siendo hasta ahora», ha señalado.

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La presentadora ha insistido en que será una celebración «hiperíntima» y con «muy poquitos invitados», precisamente porque tanto Rocío como Charlie desean vivir este momento alejados del foco mediático. «Querían que fuera secreto y así trataré de que siga siendo», ha añadido.

Además, Mariló no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras a su futuro yerno, con quien mantiene una excelente relación. «Charlie es un hombre maravilloso, formidable, encantador. Está enamoradísimo de Rocío y nosotros estamos encantados con él», ha afirmado orgullosa. «Tenemos una relación muy divertida y muy estrecha, de muchísima confianza», ha concluido la periodista.

Con esta boda, Rocío Crusset da un paso más en la discreta historia de amor que mantiene con Charlie, lejos de los focos y asentados en Estados Unidos, donde ambos han construido una vida tranquila y alejada de la exposición mediática que siempre ha acompañado a la familia de la modelo. Pese a ello, el enlace se perfila ya como uno de los acontecimientos sociales más comentados de las próximas semanas, especialmente por la unión de dos rostros tan conocidos como Mariló Montero y Carlos Herrera alrededor de un día marcado por la emoción, la intimidad y la absoluta felicidad de los novios.