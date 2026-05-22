El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha anunciado este viernes una inversión en torno a 30 millones de euros para la construcción de la nueva sede corporativa de la compañía en Sevilla, un proyecto cuya ejecución prevé arrancar en octubre, con un plazo estimado de 18 meses, y que se concibe como un campus corporativo de «nueva generación» orientado a atraer y retener talento, con capacidad para albergar hasta 2.000 profesionales.

En declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto de la nueva sede en las históricas naves del Muelle de Tablada, Riquelme ha subrayado que la apuesta de la compañía por Sevilla es «hoy más firme que nunca» y ha recalcado que la capital andaluza no es para Cox una simple ubicación, sino «la sede para el mundo», desde donde se toman las decisiones estratégicas globales del grupo.

«Desde aquí se toman las decisiones, desde aquí formamos el capital para nuevas inversiones, Sevilla es la base y el eje de los cimientos de cualquier decisión que toma Cox en el mundo», ha afirmado el directivo, que ha insistido en que la futura sede responde al crecimiento experimentado por la empresa en los últimos años y a la necesidad de adaptar sus estructuras a una nueva dimensión internacional.

Riquelme ha explicado que el proyecto se levantará en un enclave «lleno de historia» como las naves del Muelle de Tablada, junto al Guadalquivir, con una intervención que busca preservar la esencia del espacio mientras se transforma en un complejo adaptado a las nuevas necesidades empresariales. «El futuro se construye desde el respeto al pasado», ha señalado.

En este sentido, ha detallado que la nueva sede será un espacio «abierto, flexible y luminoso», diseñado para situar a las personas «en el centro», con el objetivo de crear un entorno atractivo para el talento en un momento en el que, según ha defendido, el capital humano es el factor «más decisivo» para el crecimiento empresarial.

«Ninguna compañía es mejor que el talento que tiene», ha afirmado Riquelme, quien ha incidido en que Cox necesita ofrecer «las mejores condiciones» para retener profesionales y captar nuevos perfiles. Así, ha señalado que la empresa prevé crecer hasta alcanzar una plantilla de unas 2.000 personas en estas instalaciones.

Asimismo, ha enmarcado esta actuación en una estrategia de sostenibilidad, indicando que el complejo incorporará soluciones avanzadas de eficiencia energética y energías renovables para reducir de forma significativa la huella del carbono de la compañía, al tiempo que contribuirá a un modelo de la ciudad «más sostenible, conectada e inclusiva».

Niveles récord de ingresos en 2025

Durante la celebración de su Junta General de Accionistas, que ha contado un quorum del 84,44%. En la sesión se han aprobado todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día por práctica unanimidad, reflejando la confianza de los accionistas en la compañía.

La Junta ha respaldado la gestión correspondiente al ejercicio 2025, incluyendo la aprobación de las cuentas anuales, el estado de información no financiera y la reelección del auditor, entre otros acuerdos.

Asimismo, se ha aprobado la modificación de la denominación social de la compañía, que pasará a ser Cox Infrastructure Group, en línea con su evolución y posicionamiento como grupo centrado en la operación de infraestructuras de agua y energía.

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, destacó la evolución del Grupo en 2025, calificándolo como uno de los ejercicios más relevantes de su historia reciente, en el que la compañía “ha cambiado de dimensión y ha demostrado una sólida capacidad de ejecución en un entorno especialmente complejo”

Cox alcanzó en 2025 niveles récord de ingresos, EBITDA y beneficio neto, manteniendo una sólida disciplina financiera. En concreto, los ingresos superaron los 1.100 millones de euros, con un crecimiento superior al 60%, mientras que el EBITDA alcanzó los 225 millones de euros.

Estos resultados son “reflejo de la consolidación de un modelo industrial diferencial basado en infraestructuras esenciales de agua y energía, en geografías donde existe una fuerte demanda estructural y donde nuestra capacidad industrial y operativa aporta una ventaja competitiva clara”, ha señalado Riquelme.

Uno de los principales hitos del ejercicio ha sido la adquisición de Iberdrola México, que el presidente ejecutivo definió como “una operación verdaderamente transformacional” para la compañía. Esta operación refuerza significativamente la escala del Grupo, así como la calidad y recurrencia de sus ingresos y generación de caja.