La secretaria de Zapatero registró en 2015 el «principal» correo de la trama con el dominio ‘presidentezapatero.com’

Más problemas para Gertrudis Alcázar, la secretaria del imputado ex presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta asistente personal del ex jefe del Ejecutivo, investigado por corrupción por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, figura como la propietaria del dominio al que estaba asociado el correo del ex presidente, un elemento clave para el instructor.

Calama remarca que la investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una «pieza operativa esencial» dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de Zapatero, ubicada en la calle Ferraz nº 35 de Madrid, y actuando como usuaria principal de la cuenta [email protected], lo que la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental».

Según los metadatos de esta cuenta a los que ha accedido OKDIARIO, la secretaria de Zapatero, que ya estuvo a su lado en la Moncloa, creó el dominio presidentezapatero.com con fecha de 27 de marzo de 2015. Esto es, varios años después de que su jefe saliera del poder (su cese data del 21 de noviembre de 2011) y unos meses antes de que abandonara su puesto en el Consejo de Estado.

De esta manera, los metadatos de dicha cuenta sitúan a su secretaria como la registrataria, es decir, como la titular o dueña del dominio presidentezapatero.com. En el apartado «Organización», puede leerse: «Gertrudis Alcazar Gimenez (sic)».

Extracto de los metadatos del dominio de la cuenta de Zapatero.

En este contexto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional subraya que «María Gertrudis Alcázar gestiona la cuenta de correo [email protected], identificada como el principal canal de comunicación interna de la red».

Del análisis de los correos electrónicos intervenidos, añade el juez, se desprende que «María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red —también denominada Finance Boutique—, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario». Cristóbal Cano era el gestor de Julito Martínez Martínez, conseguidor de Zapatero y administrador de Análisis Relevante SL.

El auto destaca, en otro pasaje, que los correos electrónicos «también permiten inferir que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por Gertru José Luis Rodríguez Zapatero sería conocedor de la operativa financiera desarrollada, dada la centralidad de su oficina, la utilización de su cuenta corporativa y la naturaleza de las instrucciones transmitidas».

«Gertrudis Alcazar Gimenez (sic)» figura como registrataria del dominio.

Precisamente, el Partido Popular del Senado anunció este jueves que ha incluido a la secretaria de Zapatero en la lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público gestionado por el Gobierno de Pedro Sánchez que concedió el préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Un rescate que luego fue autorizado por el Consejo de Ministros en su reunión del 9 de marzo de 2021.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, señaló que Gertrudis Alcázar, participó en la constitución de una sociedad offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) e intervino en gestiones con organismos públicos.

«Zapatero diseñó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente», apostilló García en rueda de prensa.

Sobre la creación de dicha sociedad offshore, el juez Calama detalla que Zapatero impartió «instrucciones para la constitución» de la empresa Landside Dubai Fzco —también denominada Landside Middle East Fzco—, íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julito Martínez Martínez.

Idella Consulenza Strategica había suscrito previamente con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate público, es decir, 530.000 euros. El contrato lleva fecha de 19 de enero de 2021. Apenas una semana después, el 26 de enero, se iniciaron las gestiones para constituir Landside en Dubái.

El instructor señala que no hay constancia del pago en España, lo que refuerza «la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español».