Enrique Riquelme informa a la junta electoral que se presenta a las elecciones del Real Madrid

Habrá elecciones en el Real Madrid. Y eso ya es una noticia gigantesca, puesto que los socios del club blanco no votan desde hace dos décadas. Enrique Riquelme ha decidido definitivamente dar el paso adelante y presentarse a las elecciones a la presidencia del club para competir directamente contra Florentino Pérez.

El empresario ha comunicado a la junta electoral que dispone del aval necesario y que, por lo tanto, formaliza oficialmente su candidatura. Ese es el trámite imprescindible para activar definitivamente el proceso electoral dentro de la entidad madridista. Después, todavía dispondrá de dos días más para terminar de cerrar todos los aspectos burocráticos y económicos necesarios, ya que el plazo oficial para presentar el aval concluye el próximo sábado. Pero la decisión está tomada. Riquelme quiere ser presidente del Real Madrid y, como mínimo, plantará batalla.

Esta no es la primera vez que Enrique Riquelme se plantea luchar por ser presidente del Real Madrid. Ya lo hizo en 2021, cuando el empresario ya amagó con dar el paso, aunque finalmente decidió no presentarse. Ahora el escenario es muy distinto. Muchísimo más estructurado, más trabajado, aunque la convocatoria de elecciones le ha llegado antes de lo deseado. El plan real era dar el paso en 2028, para cuando estaba trabajando junto a su equipo.

Por lo tanto, por primera vez desde 2009, cuando Florentino Pérez regresó, tendrá un contrincante. Riquelme lleva semanas trabajando intensamente para reunir el aval necesario y construir una junta directiva sólida. Un proceso enormemente complejo, teniendo en cuenta las exigencias económicas y estatutarias que marca el Real Madrid para poder optar a la presidencia.

«Obligación moral y ética»

Enrique Riquelme considera que el madridismo necesita abrir un nuevo debate interno sobre el modelo de club y el futuro de la entidad. De hecho, él mismo dejó muy clara su postura en las últimas horas. «Tenemos la obligación moral y ética de dar un paso adelante por el Real Madrid», aseguró públicamente en unas declaraciones que han generado muchísimo impacto dentro del entorno madridista.

Porque Riquelme entiende que el club necesita alternativas. Y también considera que el miedo a competir electoralmente contra Florentino ha paralizado durante años cualquier posibilidad de oposición real dentro del madridismo.

Mientras tanto, en Valdebebas observan toda esta situación con el respeto que se merece, pero con tranquilidad. Lo que más preocupa es que el escenario electoral puede retrasar la hoja de ruta deportiva prevista para las próximas semanas.

Mourinho tendrá que esperar

De hecho, operaciones ya prácticamente cerradas, como la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, quedarían congeladas temporalmente si finalmente el proceso electoral sigue adelante y se confirma oficialmente la existencia de más de una candidatura.

Porque si hay elecciones, la directiva de Florentino Pérez tiene muy claro que no hará movimientos como el fichaje de un entrenador. Todo se aplazaría al 8 de junio, un día después de que se celebren los comicios y cuando se confirme quién es nuevo máximo mandatario madridista. La carrera por ser presidente del Real Madrid ha comenzado.