El sindicato de árbitros denuncia al Real Madrid en la Comisión de Antiviolencia

El sindicato de árbitros (AESAF), presidido por el colegiado Valentín Pizarro Gómez, ha presentado dos denuncias contra el Real Madrid, Florentino Pérez y Real Madrid TV ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Este mismo sindicato ya solicitó la semana pasada abrir un expediente contra el presidente blanco por sus palabras contra los árbitros. Ahora, dan un paso más en su guerra contra el Madrid.

Valentín Pizarro Gómez, árbitro en activo de VAR de la Liga, es el presidente de este sindicato arbitral que le ha declarado la guerra al Real Madrid. Pero uno de los promotores en su creación el año pasado, no hay que olvidarlo, es González Fuertes, el colegiado que amenazó públicamente al club blanco en la previa de la final de la Copa del Rey del curso pasado.

El sindicato de árbitros considera que «la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados». Esta es la razón de la denuncia presentada contra el Real Madrid, su presidente Florentino Pérez y la televisión del club blanco.

Comunicado del sindicato de árbitros contra el Real Madrid

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), al considerar que determinadas actuaciones y contenidos públicos pueden contribuir al señalamiento, la hostilidad y el incremento de la presión sobre el colectivo arbitral. Las denuncias han sido formuladas, respectivamente, contra el Sr. Pérez y contra Real Madrid TV y el Real Madrid CF, dentro de la línea de actuación institucional que AESAF mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles.

La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados.

AESAF recuerda que su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia.

En este sentido, la Asociación reafirma su compromiso con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje.

«Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto», señaló Valentín Pizarro, presidente de AESAF. La Asociación subraya además la importancia de continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte.

AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del fútbol español.