Así fue la cena de despedida de Carvajal y cuál fue la ausencia más destacada

Dani Carvajal se despedirá de la afición del Bernabéu este sábado en el último partido de Liga que el Real Madrid disputará contra el Athletic Club y por ello organizó una cena de despedida en la noche del miércoles. El capitán invitó a toda la plantilla, trabajadores de Valdebebas, personal que suele viajar con el equipo y miembros del staff… pero no al entrenador Álvaro Arbeloa.

Dani Carvajal se despide este sábado del Real Madrid 13 años y 27 títulos después. El capitán jugará su último partido vestido de blanco este sábado ante el Athletic Club en un Bernabéu que será el escenario del sentido homenaje que se realizará a uno de los futbolistas más laureados en la historia del club. Todo ello después de que la entidad madridista y el jugador anunciaran la no renovación del contrato y el adiós del jugador en sendos comunicados emitidos el pasado lunes.

La cena de despedida de Carvajal

Por ello, Dani Carvajal quiso despedirse de sus compañeros y de la gente de Valdebebas en una cena en la que no estuvo Álvaro Arbeloa. El capitán invitó a todos sus compañeros, personal que viaja con el equipo, trabajadores de Valdebebas y miembros del staff, pero no cursó invitación para el entrenador con el que ha tenido algún roce en los últimos meses de competición.

🎙️ @miguelitocope, desde la cena de despedida a Dani Carvajal, en @partidazocope 😳 «No ha sido invitado Álvaro Arbeloa» 😬 «Es un síntoma de que la relación entre @aarbeloa17 y @DaniCarvajal92 está absolutamente rota» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UKwTiBJHzj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2026

«A esta cena a la que invita el capitán del Real Madrid han sido invitados sus compañeros de plantilla, algunos miembros del cuerpo técnico y la gente que día a día trabaja en Valdebebas con el primer equipo. No ha sido invitado Álvaro Arbeloa», informó en exclusiva el periodista Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de Cope.

El periodista también aseguró que «no es una cuenta de plantilla» y que «hay más gente». «Los trabajadores que habitualmente están en Valdebebas, gente que viaja con el equipo, miembros del staff, pero no está Álvaro Arbeloa. Es un síntoma evidente de que la relación entre Arbeloa y Carvajal está absolutamente rota», anunciaron en la Cadena Cope.

Dani Carvajal inició esta temporada con la ilusión del Mundial, pero después de reaparecer en el Mundial de Clubes y disputar varios partidos en el primer tramo de competición, una lesión muscular primero y otra lesión en la rodilla después le tuvieron de baja hasta el mes de enero. Ya con Arbeloa en el banquillo, el capitán quedó marcado en la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y después de ello sólo ha participado en 9 partidos de Liga y ha disputado algunos minutos en tres duelos de Champions, ante el Mónaco, un minuto ante el Benfica y 14 en total contra el City. Por ello no estará en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.