La emotiva despedida de Carvajal del Real Madrid: «Ha llegado el momento más difícil de mi vida»

Dani Carvajal se ha despedido del Real Madrid. El capitán y lateral blanco no renueva su contrato y este domingo jugará su último partido ante el Athletic. Un adiós al Santiago Bernabéu y al club después de casi toda una vida repleta de éxitos deportivos. Como no era para menos, el futbolista quiso enviar un mensaje al madridismo directo al corazón de los más sensibles, repasando todo su camino desde que era canterano hasta su último paso.

«Hola madridistas. Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana, me vestiré nuestra camiseta por última vez», arrancó Carvajal. Una trayectoria que comenzó en 2002 con aquella imagen con Di Stefano: «Todavía recuerdo aquel día. Recibió el mejor regalo que un niño podía imaginar. La equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid».

Un Carvajal que desde niño ya apuntaba alto en la cantera madridista: «Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La fábrica. Creciendo como futbolista y, sobre todo, como persona. Allí aprendí lo que significa defender este escudo. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida. En 2012 logramos aquel ascenso histórico con el Castilla. Una gesta que guardo con un cariño especial».

Después de un año cedido en el Bayer Leverkusen, el Real Madrid de Carlo Ancelotti decidió traerlo de vuelta: «Después de un año en tierras germanas, volví a casa, al lugar donde siempre quise estar. Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar. Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La Décima, tres Champions consecutivas, Ligas, remontadas imposibles, dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca».

«Solo quien ha estado dentro de este estadio puede entender la magia que se siente cuando este club desafía lo imposible. Pero el camino no fue siempre llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de duda que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre, me levanté. Porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es a no rendirme jamás. El día de mi presentación os dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, seis Champions y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido con mi palabra».

«Cierro esta etapa después de más de 450 partidos entregando absolutamente todo. Solo puedo deciros gracias. Gracias por cada aplauso, por cada noche mágica, por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en un lugar donde los sueños se hacen realidad. Gracias también por estar en los momentos difíciles, por vuestro cariño incondicional y por hacerme sentir parte de algo muchísimo más grande que yo. Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno sabiendo que lo dejé todo por este club. Porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid».