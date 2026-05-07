El Real Madrid ya trabaja en la despedida de Dani Carvajal. El capitán del conjunto blanco no renovará con el club de su vida, ya que este ha entendido que no debía ofrecerle una extensión de contrato que finaliza el próximo 30 de junio y, por ello, ya trabaja en darle un adiós como se merece. Ese día será en la última jornada de Liga, donde los de Arbeloa se medirán al Athletic Club.

El plan del Real Madrid es que Carvajal tenga una despedida a la altura de la leyenda que es dentro del club. Por ello, quieren repetir el adiós que dieron a Karim Benzema hace tres temporadas, a Toni Kroos hace dos o a Luka Modric y Carlo Ancelotti el pasado curso. La entidad quiere que el de Leganés guarde este momento para toda su vida y sienta el cariño de su afición. Para ello, también espera que el lateral derecho pueda recuperarse de la fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho que sufre en estos momentos. Los pronósticos son positivos y se espera que llegue a tiempo.

La idea que se está trazando en estos momentos es que el club confirme antes del partido contra el Athletic que Carvajal no será renovado y, por lo tanto, pondrá punto final a su etapa en el club blanco. Después, tras el partido, donde se espera que pueda jugar, se le rendirá un merecido homenaje, dedicará unas palabras y se fotografiará junto a todos sus títulos.

Un jugador de leyenda

Y es que hablar de Dani Carvajal es hablar de uno de los futbolistas más ganadores de la historia del Real Madrid. Un jugador formado en La Fábrica que terminó convirtiéndose en leyenda del club blanco a base de títulos, carácter y noches históricas en Europa.

Carvajal llegó al Real Madrid siendo un niño y recorrió todas las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo. Tras una temporada en el Bayer Leverkusen, donde explotó definitivamente, el club decidió recuperarlo. Y desde entonces, el lateral derecho ha sido indiscutible durante más de una década.

Pero si hay algo que define su trayectoria es el palmarés. Porque pocos futbolistas pueden presumir de haber levantado seis Champions. Seis. Una cifra absolutamente histórica que le coloca en el escalón más alto del fútbol europeo y que resume perfectamente la dimensión de su carrera. Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres, donde marcó gol. Carvajal ha estado ahí en todas.

Además, no fue un actor secundario. En muchas de esas finales y eliminatorias apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Siempre competitivo, siempre intenso y siempre preparado para los escenarios de máxima presión. Europa ha sido su territorio.

A eso hay que sumarle cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes y cinco Supercopas de España. Un palmarés gigantesco que le convierte en uno de los jugadores más exitosos que han vestido la camiseta blanca.

Y todo eso sin hacer demasiado ruido. Porque Carvajal nunca necesitó focos para ser fundamental. Su carrera se construyó desde la regularidad, la mentalidad y una forma de competir muy reconocible en el madridismo.

También tuvo que superar lesiones importantes, momentos difíciles y temporadas complicadas. Pero incluso ahí respondió. Siempre volvió. Siempre compitió.

Por eso, más allá de los títulos, Carvajal deja una huella enorme en el Real Madrid. Porque representa como pocos lo que significa jugar en el Bernabéu: competir hasta el final, convivir con la presión y aparecer en las noches que hacen historia.

Alaba, el otro adiós

Ese mismo día, el Real Madrid también despedirá a David Alaba, que tampoco renovará su contrato. Un jugador que llegó con aura de estrella, que rindió a un gran nivel y al que una lesión le truncó su etapa como madridista. No obstante, esa Champions de 2022, esa silla al cielo contra el PSG, ya forma parte de la historia del club blanco.