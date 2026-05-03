Arbeloa: «¿Mbappé? Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Espanyol. Vinícius hizo los dos goles de los madridistas contra los pericos. Los blancos evitan el pasillo el próximo fin de semana en el Camp Nou, aunque deberán vencer al Barcelona para evitar el alirón de los azulgranas.

«Es fácil de valorar, ha vuelto a hacer un partidazo con dos golazos y siendo el líder, siendo una amenaza total. Muy agresivo, muy inteligente, valiente, constante… Ha ayudado atrás, que es algo que siempre le agradezco. Un jugador fantástico, un líder nato, todo el mundo le quiere. Muy orgulloso de tenerlo», comenzó analizando sobre Vinicius.

Sobre Mbappé, que está fuera de España, fue claro: «La planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del Real Madrid. Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no puedo entrar».

A la hora de comparar el compromiso de Mbappé y Vinicius, comentó lo siguiente: «No entro en comparaciones. Necesitamos de todos. Me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros. Es algo en lo que tenemos que poner el foco. Cuando tengamos la posesión, tenemos que tener más movilidad, tirar más desmarques… Necesitamos el compromiso de todos para presionar, para defender, para atacar… Hoy en día, el talento por sí solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden que el compromiso es importante y que es algo propio de los valores del Real Madrid. No hemos creado lo que es el Real Madrid saliendo al campo con jugadores con esmoquin Cuando se junta el talento con el compromiso, hace que seamos el mejor equipo del mundo».

«No dudo del compromiso de nadie. Somos un club que no tiene un jugador más grande que el Real Madrid. Eso lo tienen todo claro», comentó. Para finalizar, habló sobre los plazos de Mbappé y Carvajal: «Vamos a ver cómo evolucionan. Espero que Carvajal pueda despedir la temporada jugando en el campo, que es como merece Dani Carvajal».