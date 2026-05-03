Convocatoria del Real Madrid contra el Espanyol: seis lesionados y Ceballos no viajan a Barcelona

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Espanyol tiene seis ausencias por lesión y una por decisión técnica. Álvaro Arbeloa no podrá contar con Militao y Rodrygo, que se recuperan de dos graves dolencias que les obligaron a pasar por el quirófano; Mbappé; Arda Güler, que tampoco volverá a jugar esta temporada con los blancos; Courtois y Carvajal, que ha sido el último en caer.

El Real Madrid ha confirmado que Dani Carvajal sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Por lo tanto, el capitán estará unas dos semanas apartado de los terrenos de juego. Se va a perder el Clásico, pero, si no hay contratiempos, estará listo para la última jornada de Liga contra el Athletic en el Bernabéu. Hay que recordar que acaba contrato el 30 de junio y, salvo sorpresa, no renovará.

Por otro lado, no estará en Cornellá Ceballos, pero la ausencia del sevillano es por decisión técnica. No volverá a ser convocado por Arbeloa. Regresa a la lista tras no acudir el pasado viernes a Sevilla Tchouaméni, que será titular en el centro del campo. También destaca la presencia de los canteranos David Jiménez, Thiago Pitarch y César Palacios.

A evitar el alirón

«Espero un partido entre dos equipos que necesitan ganar por situaciones distintas. Como siempre, el del Espanyol es un campo complicado. Siempre hay un gran ambiente, con una afición increíble, y es un gran equipo, con un fantástico entrenador. Seguramente los resultados no están siendo tan buenos como el trabajo que vienen haciendo desde hace semanas. Lo que he visto esta temporada del Espanyol me ha gustado mucho, así que le tengo mucho respeto y sabemos la dificultad que tendremos mañana», comentó Álvaro Arbeloa en la previa del encuentro.

El gran objetivo del Real Madrid es ganar este partido para evitar el alirón del Barcelona, lo que llevaría a los blancos a hacer, o no, el pasillo al equipo de Hansi Flick el próximo domingo. Ganar aplazaría una semana más la resolución del título, que podrían seguir retrasando si vencen en el Camp Nou.

Convocatoria del Real Madrid