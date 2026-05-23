Así se prepara Izan Almansa para su primera gran oportunidad: es el único pívot disponible del Madrid

Izan Almansa se prepara para la mayor oportunidad de su corta carrera. El jugador de 20 años es el único pívot disponible en el Real Madrid para la final de la Euroliga contra el Olympiacos y este domingo podría tener minutos importantes en la rotación de Sergio Scariolo. El murciano, prácticamente inédito en la competición (nueve minutos en total), es uno de los recursos que manejan los blancos para el ‘5’.

Este medio pudo ver cómo Izan Almansa, que no continuará la próxima temporada en el Real Madrid porque se marchará a la NCAA, entrenaba en solitario durante los primeros minutos del entrenamiento previo a la final en el OAKA Arena. Lo hizo junto a David Jimeno, responsable del área de mejora individual, quien le pedía que entrase a canasta de diversas maneras.

Por las manos del murciano puede pasar parte de la estrategia defensiva contra las torres de Olympiacos: Nikola Milutinov, Tyrique Jones y Moustapha Fall. Los dos finalistas se ejercitaron en una sesión breve de toma de contacto 24 horas después de las semifinales (menos en el caso del Real Madrid, al terminar tarde frente al Valencia Basket).

El domingo se verán las caras en ese escenario ante una gran multitud de aficionados griegos que calentarán Atenas por ver a su equipo campeón de Europa 13 años después, mientras que los blancos buscarán su duodécima Euroliga claramente diezmados por las bajas de sus tres pívots. Tras Edy Tavares y Alex Len, Usman Garuba fue el último en caer y se someterá a más pruebas en Madrid, donde se sabrá si tiene roto o no el tendón de Aquiles.