Izan Almansa hace las maletas: jugará la próxima temporada en la NCAA

Izan Almansa dejará el Real Madrid este verano para poner rumbo a la NCAA. El pívot de 20 años no quiere dejar pasar el tren de acercarse a su gran objetivo, la NBA, y hará escala en la liga universitaria de Estados Unidos en la que este año se coronó su compatriota y compañero en la selección española sub-19 campeona del mundo en 2023.

El ala-pívot murciano de 2,07 metros de altura llegó al club blanco el pasado verano por petición expresa de Sergio Scariolo, que vio en Izan un valor a futuro. Su rol en el primer equipo ha sido residual durante toda la temporada, aunque este fin de semana luchará por convertir al Real Madrid en el primer campeón de la historia de la Liga U con el filial madridista.

Si a las órdenes de Scariolo ha aparecido a cuentagotas en 15 partidos (14 de Liga Endesa y uno de Euroliga), con el equipo sub-22 ha disputado los mismos encuentros, pero promediando 25 minutos, 13 puntos, 6,8 rebotes, 2,2 asistencias y 17,7 de valoración. Unos números con los que ha captado la atención de varias universidades al otro lado del charco.

Tras varios contactos en las últimas semanas, Izan Almansa no ha dudado y se marchará a la NCAA. Una información que ha adelantado el periodista Óscar Herreros, que incluso habla de la Universidad de Gonzaga como su destino, y que ha podido confirmar este medio. El murciano firmó hasta 2029, pero finalmente abandonará el Real Madrid para perseguir su sueño de la NBA.

Izan Almansa, canterano del Madrid

Almansa, nacido en 2005, entrará directamente en la categoría sénior, es decir, en el cuarto año de estudios. El ala-pívot es canterano del Real Madrid y ya probó suerte hace dos años en la G-League, donde no tuvo éxito y tuvo que renunciar temporalmente a su meta, marchándose a los Perth Wildcats de Australia.

El club blanco confió en él sabiendo que se trataba de un jugador de futuro tanto para el primer equipo como para la selección española, donde debutó a las órdenes de Scariolo y ha sido convocado en las únicas dos listas hasta la fecha de Chus Mateo, pero Izan Almansa renuncia a la oportunidad en el conjunto blanco para irse a la NCAA.

De hecho, tenía la opción de salir cedido la siguiente temporada a un equipo de la ACB, pero Almansa no ha dudado y jugará la liga universitaria. De cumplirse la información de Herreros, Izan coincidiría en Gonzaga con el internacional con España Mario Saint-Supéry, que disputó el pasado Eurobasket 2025 sin experiencia con la Absoluta y lo hizo con buena nota.

El historial reciente de canteranos madridistas no es halagüeño para Izan, ya que ni Ismaila Diagné ni Sidi Gueye, los últimos en tomar esa ruta, no han acabado de fructificar en Estados Unidos. Sin embargo, el caso de Almansa es distinto, ya que llegará siendo un jugador completamente distinto al que jugó en la G-League, con un increíble cambio físico en Madrid que tratará de potenciar en la NCAA para continuar dando pasos de gigante en el baloncesto.