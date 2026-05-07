Chus Mateo cumple otro reto: así será la concentración de los ‘spanish’ NCAA en Madrid

Chus Mateo ha revolucionado el baloncesto español desde su nombramiento como seleccionador nacional. El ex entrenador del Real Madrid se centró en la máxima urgencia, que era encauzar la clasificación para el Mundial de Qatar 2027, y España es primera de su grupo y ya está matemáticamente dentro de la siguiente fase de las ventanas FIBA. La selección ha ganado en sus cuatro compromisos con el madrileño en el banquillo, pero este no ha descuidado la otra gran labor que le ocupará durante todos estos años: la supervisión de los jugadores que se están labrando su futuro en el extranjero, especialmente los de Estados Unidos.

Al fijarse ese reto, Chus Mateo tomó una serie de decisiones, como que la Federación Española de Baloncesto enviase una persona a Estados Unidos para que se encargarse exclusivamente de transmitir la cercanía del seno de la selección con los casi 40 jugadores que compiten en la NCAA y los dos de la NBA, Santi Aldama y Hugo González. También planificó un viaje por el país de las 50 estrellas que realizó de enero a febrero, tres semanas en las que visitó a la mayoría de ellos con ese objetivo de que sintieran la cercanía de su seleccionador.

De ahí nació otra de sus principales metas: preparar una concentración para los jóvenes de la NCAA una vez finalizada la temporada universitaria en Estados Unidos. La cumplirá a partir de la semana que viene, ya que del próximo viernes 15 de mayo al miércoles 20, 14 jugadores que han jugado este curso en la liga que conquistó el pívot español Aday Mara formarán parte de un training camp organizado por la FEB, en el que Chus Mateo será testigo de la manera de trabajar de quienes están llamados a protagonizar el futuro de la selección.

Algunos de los jugadores que se concentrarán desde dicha fecha en el hotel Melia Castilla y entrenarán en Cantoblanco esos cinco días –la mayoría de ellos en doble turno de mañana y tarde– son los siguientes, a falta de alguna confirmación más: Álvaro Folgueiras (Iowa), el segundo que más lejos llegó en la NCAA, Rubén Domínguez (Texas), Jordi Rodríguez (Cincinnati), Fabián Flores (De Paul), Lucas Marí (Vermont), Pablo Tamba (LSU), Conrad Martínez (High Point), Valentín Pinedo (UNC Greensboro), Victory Onuetu (Hofstra), Clemson Edomwonyin (Drexel) y José Roberto Tanchyn (UMBC).

Chus Mateo da forma al plan de Scariolo

Chus Mateo, que ha bebido de la idea de la España B que Sergio Scariolo implantó en la preparación del pasado Eurobasket, fusionará jugadores de todos los cursos. Pablo Tamba es el único sénior (cuarto o quinto año de universidad), la categoría de Baba Miller, alguien que llegó a debutar con la Absoluta, pero que no podrá estar en esta ocasión porque está trabajando en su proceso de selección para el draft, al igual que el campeón Aday Mara, que también se ausentará de la concentración.

De júnior estarán Folgueiras, Conrad Martínez, Onuetu y Tanchyn, de segundo año Edomwoyin y Rubén Domínguez y de primer curso Lucas Marí, Jordi Rodríguez y Fabián Flores. Así, el rango de edad oscilará entre nacidos en 2003 y 2005. El futuro de la selección brotará próximamente Madrid, una ciudad que anhela ver triunfar muchas de estas caras dentro de cuatro temporadas en el esperado Eurobasket 2029 que se celebrará en la capital de España.

«Quiero conocerles en la distancia corta»

Chus Mateo habló en su reciente entrevista con este periódico su finalidad al organizar este encuentro: «Esta concentración o training camp, que le hemos llamado, de chicos de NCAA, pues vendrán jugadores mayores de 20 años que no podrán estar bajo el radar de las categorías inferiores de la selección y que yo no quiero perder de vista porque han estado entrenando, trabajando y compitiendo en Estados Unidos. Son jugadores españoles que en un momento determinado pueden formar parte de la selección»

«Ojalá pueda ser así en un futuro, pero como no se sabe qué pasará en el futuro, lo que quiero es conocerles en la distancia corta. Cómo entrenan, cómo trabajan, cómo son de serios en el trabajo, qué posibilidades tienen, cuál es su talento y cómo lo desarrollan, y tenerlos bajo el radar. Que sientan que están bajo el paraguas de su Federación y bajo la mirada atenta de su seleccionador también», añadió.