Chus Mateo: «Sería absurdo negar mi cariño al Madrid pero quiero que ganen la Euroliga todos los españoles»

Chus Mateo (1969, Madrid) tiene el corazón dividido. El seleccionador de España tuvo que despojarse institucionalmente del sello Real Madrid el pasado verano, aunque siempre vaya a ir consigo en el corazón, al cambiar el banquillo del club blanco por la gestión del baloncesto de todo un país y de su combinado nacional. Por eso, al atender amablemente a este periódico tras la presentación del libro ‘Historias inolvidables de 25 Euroligas’, cuyos autores son los creadores de contenido Sergio Vegas y Natxo Mendoza, no niega su «cariño» al equipo de sus amores, pero asegura que quiere que «ganen la Euroliga todos los jugadores españoles que participan».

PREGUNTA: Dice mucho de usted que le inviten a este tipo de actos y acuda.

RESPUESTA: Son dos amigos que han tratado con muchísimo cariño un capítulo de su libro dedicado a un momento importante para mí (el título de la Euroliga en la Final Four de Kaunas 2023) y qué menos que acudir.

P: Han tocado muchos temas, uno de ellos es la selección. Hemos hablado de los chicos jóvenes y dentro de escasas dos semanas habrá una concentración (exclusivamente para los jugadores españoles de la NCAA en Madrid). ¿Sabe con quién va a poder contar a corto plazo y quiénes podrán ir con la selección?

R: Esta concentración o training camp, que le hemos llamado, de chicos de NCAA, pues vendrán jugadores mayores de 20 años que no podrán estar bajo el radar de las categorías inferiores de la selección y que yo no quiero perder de vista porque han estado entrenando, trabajando y compitiendo en Estados Unidos. Son jugadores españoles que en un momento determinado pueden formar parte de la selección. Ojalá pueda ser así en un futuro, pero como no se sabe qué pasará en el futuro, lo que quiero es conocerles en la distancia corta. Cómo entrenan, cómo trabajan, cómo son de serios en el trabajo, qué posibilidades tienen, cuál es su talento y cómo lo desarrollan, y tenerlos bajo el radar. Que sientan que están bajo el paraguas de su Federación y bajo la mirada atenta de su seleccionador también.

P: ¿Tiene confirmación de si Eli Ndiaye podrá estar?

R: Él no va a estar porque está haciendo un plan de rehabilitación de su hombro en Atlanta, que le han recomendado. Aunque ya no está bajo el paraguas de los Hawks y lo hace bajo su responsabilidad. Pero sí se han encargado un poco de su recuperación, esperando que su evolución sea buena para tomar decisiones a futuro. Me ha pedido seguir con su plan de trabajo y nosotros estamos en contacto con él. Es una lesión complicada, que ha tenido que pasar por quirófano y ojalá que su recuperación sea lo mejor posible. No es importante que él esté ahora, sino que esté bien.

P: ¿Ha hablado con Hugo González tras la reciente eliminación de los Boston Celtics en los play off de la NBA? ¿Estará en las ventanas FIBA de julio?

R: Sí, he hablado con él. Aún es pronto para decirlo, pero está bien. Dentro de que ha sido un año positivo en general para él. Es verdad que en este último tramo, seguramente con la incorporación de uno de sus jugadores estrellas (Jayson Tatum) él ha tenido un poquito menos de tiempo, pero ha sido un año muy bueno para Hugo. Ha tenido mucho impacto en el tiempo que ha jugado, que ha sido bastante para ser debutante. Él está deseoso de poder formar parte de la selección en un momento determinado, ojalá más pronto que tarde. En función de sus responsabilidades y los compromisos que su franquicia le ponga… que pueda formar parte de la selección lo antes posible porque sería muy buena señal.

P: ¿Mirará este martes de reojo lo que haga su Real Madrid en Bulgaria? ¿Le ve con opciones de ganar esta Euroliga?

R: Soy ahora mismo el seleccionador nacional. Quiero que ganen todos los jugadores españoles que participan. Por supuesto, tengo mucho cariño al Real Madrid. Sería absurdo negar eso, pero hay un jugador español que es Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Pradilla, Puerto, López-Arostegui, De Larrea, Sima en el Valencia Basket, a los que les deseo lo mejor, igual que a Alberto Abalde y Usman Garuba, que ahora mismo son los que realmente me importan.

P: E Izan Almansa.

R: Sin duda ninguna, ojalá que tenga posibilidad de demostrar lo buen jugador que es, porque siempre que tiene posibilidad de hacerlo, lo hace. Cuando ha tenido la oportunidad, siempre lo ha demostrado. Ojalá tengan suerte los jugadores españoles y puedan llegar lo más lejos posible. Es lo único que te puedo decir. Les deseo lo mejor a todos los españoles, tanto al Real Madrid como al Valencia.