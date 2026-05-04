Vinicius sí da ejemplo

Mientras Kylian Mbappé está de gira por Europa junto a su pareja, Vinicius se deja la piel en el terreno de juego por la camiseta del Real Madrid. Es cierto que el francés está lesionado, pero también es verdad que no está siguiendo los pasos que debería seguir un futbolista que se encuentra convaleciente. Álvaro Arbeloa intenta protegerle, no le queda otra, en sala de prensa, diciendo que «cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre», pero la sensación es que, mientras el brasileño lo deja absolutamente todo en el terreno de juego, el galo está mostrando una falta de compromiso latente. O, por lo menos, esa es la sensación.

Cuando Mbappé se deja ver de viaje, Vinicius rema para evitar que el Real Madrid termine de tocar fondo haciendo el pasillo al Barcelona en el próximo Clásico. La siguiente misión del brasileño será la de evitar que los azulgranas celebren la Liga ante ellos en el Camp Nou, pero eso será dentro de una semana, y el madridismo sabe que puede contar con la espada del carioca, que siempre está.

Sus números el avalan

Vinicius suma ya 15 goles en Liga, a solo dos de igualar su mejor registro liguero, y alcanza los 21 en total (cinco en Champions y uno en la Supercopa), quedándose a tres de su temporada más goleadora (24 en la 23-24). Además, encadena cinco campañas seguidas superando los 20 tantos. Es cierto que no se ha visto la mejor versión del brasileño a lo largo de la temporada, pero sigue respondiendo dentro del terreno de juego.

«Es fácil de valorar: ha vuelto a hacer un partidazo, con dos golazos, siendo el líder, siendo una amenaza total. Muy agresivo, muy inteligente, valiente, constante… Ha ayudado atrás, que es algo que siempre le agradezco. Un jugador fantástico, un líder nato; todo el mundo le quiere. Muy orgulloso de tenerlo», aseguraba Arbeloa sobre el brasileño al ser preguntado en rueda de prensa.

Siempre está. Siempre aparece. Siempre da la cara. Siempre se puede contar con él. Está más o menos acertado, pero siempre se puede contar con él. No se puede decir lo mismo de todos. Vinícius estará mejor o peor, pero nunca dice no; siempre aparece para ayudar o sumar, ya sea más o menos. Así lo hizo en Cornellà, evitando un marrón para el Real Madrid, y así lo hace siempre que puede. Hasta cuando no está del todo bien, se puede contar con Vini.