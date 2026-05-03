Espanyol – Real Madrid hoy, en directo: alineación y última hora del partido de la Liga

El Espanyol y el Real Madrid ya están listos para afrontar lo que será uno de los encuentros más importantes de esta jornada 38 de la Liga. No por el encuentro en sí, sino porque el resultado de este choque podría marcar el devenir del título liguero, ya que los de Chamartín tienen que ganar sí o sí para que el Barcelona no sea campeón hoy desde casa. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el RCDE Stadium en el Espanyol – Real Madrid.

Espanyol – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Este domingo hemos amanecido con el Barcelona con 88 puntos y poniendo contra la pared a un Real Madrid que no puede permitirse un pinchazo. Si los de Álvaro Arbeloa pierden o empatan hoy ante uno de los eternos rivales de los azulgranas harán a los de Hansi Flick matemáticamente campeones. Es por ello que los de Concha Espina, que son segundos con 74 unidades en su casillero, tendrán que ir con todo a ganar para retrasar el alirón de los culés una semana más. Y encima hay que recordar que el próximo domingo 10 de mayo los de Chamartín se verán las caras con el Barça en el Camp Nou.

Duelo de necesidades

Matemáticamente el Real Madrid tendría opción de ganar la Liga, pero todo el mundo es consciente de que necesitarían un milagro para conseguirlo. El objetivo de los merengues es ganar hoy contra el Espanyol para no tener que hacer el pasillo en el Clásico del próximo domingo y ganar en el Camp Nou ese día para que los festejos del Barcelona no sean ese mismo día. Por su parte, el cuadro periquito, tras una primera vuelta bastante buena, lleva un 2026 desastroso en el que no conoce la victoria y busca romper esa mala racha para intentar cerrar la salvación virtual lo antes posible.

Partidazo en el RCDE Stadium

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Espanyol – Real Madrid que corresponde a la jornada 34 de la Liga. El RCDE Stadium será el escenario de este clásico del fútbol español al que ambos equipos llegan con necesidades bien diferentes y esto garantiza que los aficionados van a poder disfrutar de un auténtico partidazo en el que siempre suele haber goles y polémica entre estos dos equipos históricos de nuestro país.