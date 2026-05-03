Real Madrid
Espanyol – Real Madrid hoy, en directo: alineación y última hora del partido de la Liga
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Espanyol - Real Madrid de la Liga
El RCDE Stadium acoge un partido importantísimo en esta jornada 34, tanto para el Real Madrid como para el Espanyol
El Real Madrid necesita ganar para retrasar el alirón del Barcelona en la Liga
Min 1
Despeja el Espanyol
Falta que Trent colgó al área y repelió el peligro el cuadro periquito.
¡Comienza el Espanyol – Real Madrid!
Sacó de centro el Real Madrid para dar comienzo al encuentro.
Minuto de silencio
Se guarda un minuto de silencio por Isidro Oliveras Marqués, ex directivo del Espanyol.
¡5 minutos!
Ahora sí que esto está a punto de empezar. Los jugadores del Espanyol y el Real Madrid van a saltar en breves momentos al terreno de juego.
La previa
Ya no queda nada para que ruede el balón en el RCDE Stadium y es por ello que aprovechamos para dejarles la mejor previa del Espanyol – Real Madrid.
Sin llamadas
El futuro del banquillo del Real Madrid sigue siendo una incógnita, ya que desde el club blanco todavía no han llamado a ninguno de los candidatos que han salido.
Álvaro Arbeloa
El técnico del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a este choque frente al Espanyol y le preguntaron por la situación de Dani Ceballos. Las palabras de Álvaro Arbeloa.
El Real Madrid no quiere fiestas
La plantilla del conjunto blanco tiene claro que no quiere una celebración culé en el Clásico del próximo domingo, ya sea con un hipotético pasillo ni con los festejos ese día, por lo que irán a ganar hoy y en el Camp Nou. El Real Madrid no quiere fiestas.
El árbitro del Espanyol – Real Madrid
El CTA designó a Jesús Gil Manzano como el árbitro de este Espanyol – Real Madrid, mientras que Figueroa Vázquez estará en el VAR.
A qué hora juega el Real Madrid hoy
Ya va quedando menos para que ruede el balón en el RCDE Stadium, ya que recordamos que este Espanyol – Real Madrid fue fijado por la Liga en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Espanyol
Y también se ha desvelado ya cómo saldrá Manolo González para intentar dar la sorpresa e imponerse a los madrileños. Esta es la alineación oficial del Espanyol contra el Real Madrid hoy: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Terrats; Rubén Sánchez, Dolan, Roberto.
Dani Carvajal
Hace unos días conocíamos la lesión del capitán del Real Madrid, que no ha tenido muchos minutos últimamente. Además, el lateral derecho termina contrato el próximo 30 de junio y se desconoce qué pasará con su futuro. Dani Carvajal espera una llamada.
Dónde ver el Espanyol – Real Madrid por TV hoy
Recordamos que este partido que juegan el Espanyol y el Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, que es una plataforma de pago. En la web de DIARIO MADRIDISTA les contamos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el RCDE Stadium.
La convocatoria del Real Madrid
El conjunto blanco anunció la lista de jugadores que viajaban a Barcelona para este partido de la jornada 34 de la Liga, en la que hay seis lesionados y la ausencia de Dani Ceballos. La convocatoria del Real Madrid para jugar contra el Espanyol.
Alineación del Real Madrid
Álvaro Arbeloa ya ha anunciado el once con el que el cuadro merengue intentará conseguir los tres puntos en el RCDE Stadium. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Espanyol: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Thiago; Bellingham; Vinicius, Brahim.
Una hora y media
Falta apenas una horita y media para que arranque este partidazo en el RCDE Stadium y en breves momentos compartiremos con todos ustedes las alineaciones del Real Madrid y del Espanyol.
El Espanyol y el Real Madrid ya están listos para afrontar lo que será uno de los encuentros más importantes de esta jornada 38 de la Liga. No por el encuentro en sí, sino porque el resultado de este choque podría marcar el devenir del título liguero, ya que los de Chamartín tienen que ganar sí o sí para que el Barcelona no sea campeón hoy desde casa. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el RCDE Stadium en el Espanyol – Real Madrid.
Espanyol – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Este domingo hemos amanecido con el Barcelona con 88 puntos y poniendo contra la pared a un Real Madrid que no puede permitirse un pinchazo. Si los de Álvaro Arbeloa pierden o empatan hoy ante uno de los eternos rivales de los azulgranas harán a los de Hansi Flick matemáticamente campeones. Es por ello que los de Concha Espina, que son segundos con 74 unidades en su casillero, tendrán que ir con todo a ganar para retrasar el alirón de los culés una semana más. Y encima hay que recordar que el próximo domingo 10 de mayo los de Chamartín se verán las caras con el Barça en el Camp Nou.
Duelo de necesidades
Matemáticamente el Real Madrid tendría opción de ganar la Liga, pero todo el mundo es consciente de que necesitarían un milagro para conseguirlo. El objetivo de los merengues es ganar hoy contra el Espanyol para no tener que hacer el pasillo en el Clásico del próximo domingo y ganar en el Camp Nou ese día para que los festejos del Barcelona no sean ese mismo día. Por su parte, el cuadro periquito, tras una primera vuelta bastante buena, lleva un 2026 desastroso en el que no conoce la victoria y busca romper esa mala racha para intentar cerrar la salvación virtual lo antes posible.
Partidazo en el RCDE Stadium
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Espanyol – Real Madrid que corresponde a la jornada 34 de la Liga. El RCDE Stadium será el escenario de este clásico del fútbol español al que ambos equipos llegan con necesidades bien diferentes y esto garantiza que los aficionados van a poder disfrutar de un auténtico partidazo en el que siempre suele haber goles y polémica entre estos dos equipos históricos de nuestro país.
Min 3
Disparo defectuoso
Buen movimiento de Rubén Sánchez para dejarle la bola a Roberto, que no consiguió conectar bien su disparo.