El Real Madrid no quiere fiestas

El Real Madrid sabe perfectamente que la Liga es imposible, pero eso no quiere decir que en el vestuario madridista no haya objetivos. Metas. Misiones. En el vestuario blanco hay una consigna clara: competir hasta el final. No hay títulos en juego, pero sí algo importante para la entidad: el orgullo. Y en ese sentido, el equipo lo tiene muy claro.

Al vestuario se le ha metido entre ceja y ceja que no quieren participar en fiestas ajenas. Así se resume el pensamiento que reina ahora mismo en la caseta madridista. No quieren dejarse llevar en este tramo final de temporada. Todo lo contrario. La exigencia del escudo obliga a pelear cada partido como si fuera decisivo.

Los objetivos están perfectamente definidos y se han convertido casi en una obsesión dentro del grupo. El primero es evitar el pasillo al Barcelona. Una imagen que ruborizaría al madridismo y que en el vestuario quieren evitar a toda costa, ya que no es plato de gusto homenajear a uno de los máximos contrincantes. El segundo es igual de claro: impedir que el eterno rival pueda cantar el alirón delante de ellos. Por ello, sumar los seis próximos puntos es capital.

No es una cuestión menor. Más allá de la clasificación, el Real Madrid quiere cerrar la temporada compitiendo, dejando una imagen de equipo serio y comprometido. Nadie quiere bajar los brazos, y ese mensaje ha calado con fuerza entre los jugadores. La plantilla ha asumido que, aunque el título esté muy lejos, todavía hay cosas en juego.

Dos partidos por el orgullo

En ese contexto, el equipo afronta los próximos partidos con una mezcla de rabia y responsabilidad. Rabia por una Liga que se ha escapado antes de tiempo y responsabilidad por defender el prestigio del club hasta el último minuto. Cada encuentro es una oportunidad para demostrarlo.

Además, dentro del vestuario también hay un componente emocional. El grupo quiere responder en el campo y acabar la temporada con buenas sensaciones. Ganar no cambiará la clasificación, pero sí el mensaje. Así, el Real Madrid encara este tramo final con una hoja de ruta clara: competir, ganar y, sobre todo, evitar imágenes que no encajan con su historia. Porque en el Bernabéu hay cosas que van más allá de los puntos. Y una de ellas es el orgullo.