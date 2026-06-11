Los objetivos y la agenda de los jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026

Real Madrid estará representado por 10 futbolistas en el Ocho de los 48 países participantes cuentan con jugadores del equipo merengue en sus filas. Entre los internacionales del Real Madrid no se incluye al austriaco David Alaba, una vez concluido su contrato con el club, ni los fichajes ya anunciados por Florentino Pérez durante la campaña electoral: Denzel Dumfries (Países Bajos) e Ibrahima Elestará representado poren el Mundial 2026 . Un número menor al que acostumbra en grandes torneos, pero con varios de ellos como piezas clave en selecciones candidatas al título.participantes cuentan con jugadores del equipo merengue en sus filas. Entre los internacionales del Real Madrid no se incluye al austriaco, una vez concluido su contrato con el club, ni los fichajes ya anunciados pordurante la campaña electoral: Denzel(Países Bajos) e Ibrahima Konaté (Francia).

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá supone una buena oportunidad de recuperar sensaciones muchos de ellos tras una temporada decepcionante tanto en lo colectivo como en lo individual, en algunos casos. El más exitoso de la representación mundialista del Real Madrid en este torneo es, sin duda, Kylian Mbappé. Campeón en 2018 y máximo goleador en la pasada edición, donde anotó un hat-trick en la final perdida ante Argentina, el delantero francés, con 12, se sitúa a cuatro tantos de liderar la tabla histórica de realizadores en el Mundial. El ‘10’ estará acompañado por Tchouaméni, con ganas de desquitarse tras su penalti fallado en la tanda de la final de Qatar 2022, y por un Konaté que será anunciado como nuevo jugador del Real Madrid en los próximos días.

Coupe du Monde 2026, on arrive 💙 ✈️ La Compagnie pic.twitter.com/s9YkEtC3Hg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2026

Vinicius Junior y Endrick, con Carlo Ancelotti como jefe de operaciones, se mide a la Marruecos de Brahim Díaz. Con su Arda Güler, pieza clave en la clasificación de Turquía. Dos compañeros del otomano en la medular, Valverde y Bellingham, sumarán su segunda cita mundialista con Uruguay e Inglaterra, respectivamente. Entre los madridistas más experimentados en estas lides están Antonio Rüdiger, con tres participaciones con Alemania incluyendo la de este año, y un Thibaut Courtois que jugará su cuarto Mundial consecutivo con Bélgica. El Grupo C del Mundial 2026 contará con un duelo directo entre madridistas. La Brasil de, con Carlocomo jefe de operaciones, se mide a la Marruecos de. Con su renovación con el Real Madrid aún en el aire, Vinicius se jugará buena parte de su futuro contrato –sea en el club blanco o lejos de él- en el torneo veraniego. Por parte de su compañero de selección y de Brahim Díaz, será su primer Mundial. Mismo caso que, pieza clave en la clasificación deDos compañeros del otomano en la medular,, sumarán su segunda cita mundialista con, respectivamente. Entre los madridistas más experimentados en estas lides están Antonio, con tres participaciones conincluyendo la de este año, y un Thibautque jugará su cuarto Mundial consecutivo con

Horarios de los jugadores del Real Madrid en el Mundial

Brasil (Grupo C):

Brasil – Marruecos: domingo 14 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Brasil – Haití: sábado 20 de junio, 02:30 horas de la España peninsular.

Escocia – Brasil: jueves 25 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Marruecos (Grupo C):

Brasil – Marruecos : domingo 14 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Escocia – Marruecos: sábado 20 de junio, 00:30 horas de la España peninsular.

Marruecos – Haití: jueves 25 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Turquía (Grupo D):

Australia – Turquía: domingo 14 de junio, 06:00 horas de la España peninsular.

Turquía – Paraguay: sábado 20 de junio, 05:00 horas de la España peninsular.

Turquía – Estados Unidos: viernes 26 de junio, 04:00 horas de la España peninsular.

Alemania (Grupo E):

Alemania – Curazao: domingo 14 de junio, 19:00 horas de la España peninsular.

Alemania – Costa de Marfil: sábado 20 de junio, 22:00 horas de la España peninsular.

Ecuador – Alemania: jueves 25 de junio, 22:00 horas de la España peninsular.

Bélgica (Grupo G):

Bélgica – Egipto: lunes 15 de junio, 21:00 horas de la España peninsular.

Bélgica – Irán: domingo 21 de junio, 21:00 horas de la España peninsular.

Nueva Zelanda – Bélgica: sábado 27 de junio, 05:00 horas de la España peninsular.

Uruguay (Grupo H):

Arabia Saudí – Uruguay: martes 16 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Uruguay – Cabo Verde: lunes 22 de junio, 00:00 horas de la España peninsular.

Uruguay – España: sábado 27 de junio, 02:00 horas de la España peninsular.

Francia (Grupo I):

Francia – Senegal: martes 16 de junio, 21:00 horas de la España peninsular.

Francia – Irak: lunes 22 de junio, 23:00 horas de la España peninsular.

Noruega – Francia: viernes 26 de junio, 21:00 horas de la España peninsular.

Inglaterra (Grupo L):