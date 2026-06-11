El Real Madrid mantiene su idea con Vinicius: renovación o venta este verano

El Real Madrid ya ha tomado una decisión con Vinicius. No habrá medias tintas. El club blanco quiere que el brasileño renueve su contrato este mismo verano y, si no lo hace, abrirá la puerta a una venta. De hecho, en Valdebebas ya se asume de manera oficiosa que el delantero está en el mercado. No porque exista una intención firme de desprenderse de él, sino porque la entidad no contempla bajo ningún concepto que pueda marcharse gratis en 2027, cuando expira su actual vinculación. ¿El problema? No hay ofertas a la vista por el momento.

La hoja de ruta está marcada desde hace meses. La idea inicial era sentarse a negociar antes de que Vinicius pusiera rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial con Brasil. Sin embargo, los acontecimientos vividos durante toda la temporada han provocado que ambas partes ni siquiera hayan encontrado el momento adecuado para abordar una renovación que, a día de hoy, está lejos de cerrarse.

Y eso que hace menos de un año parecía encarrilada. Antes del Mundial de Clubes, Real Madrid y jugador alcanzaron un acuerdo verbal para ampliar el contrato. Todo estaba encaminado para la firma, pero finalmente no se produjo. En el club recuerdan perfectamente aquel episodio y consideran que fue el propio futbolista quien rompió la palabra dada cuando todo parecía cerrado. Tras ese momento, empezó a pedir una prima de renovación que jamás se aceptará. Todo, con el único objetivo de ganar más dinero que Mbappé, que llegó libre al Real Madrid y, en este caso sí, prima de fichaje.

Esta situación ha ido desgastando la relación. En la cúpula madridista existe un evidente cansancio con la gestión de Vinicius y también con la de Mbappé. Especialmente en el caso del brasileño. Consideran que el club ha dado la cara por él en los momentos más delicados, dentro y fuera de los terrenos de juego, y que la respuesta no ha estado a la altura de lo esperado.

Se acabaron los intocables

El cambio de escenario es total. Vinicius ha perdido el estatus privilegiado que tuvo durante los últimos años. Ya no es el ‘niño bonito’ del Real Madrid. Ahora es uno más dentro de la plantilla y la llegada de Mourinho refuerza todavía más esa sensación.

El técnico portugués ya ha transmitido al club que no habrá jugadores intocables. Si considera que alguien debe sentarse en el banquillo, lo hará independientemente de su nombre o salario. Y Vinicius es perfectamente consciente de ello.

Mientras tanto, el extremo está centrado exclusivamente en el Mundial. Su objetivo es firmar un gran torneo con Brasil para regresar a Madrid reforzado y en una posición de mayor fuerza de cara a una negociación que hoy parece más complicada que nunca. El Real Madrid mantiene el plan. Renovación o venta. No hay una tercera vía.