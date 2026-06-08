El movimiento de Konaté tras la victoria de Florentino en las elecciones del Real Madrid

El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid se hará oficial durante estos días tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del club. El presidente más laureado de la historia del club anunció el fichaje del jugador del Liverpool durante la semana electoral y en los próximos días cumplirá su promesa confirmando la contratación como agente libre del jugador del Liverpool.

Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones celebradas este domingo 7 de junio. La lista liderada por Florentino obtuvo el 65% de los votos (21.741) por el 35% de la candidatura de Enrique Riquelme, que sumó un total de 11.814 votos. De esta forma, el presidente más laureado de la historia del club seguirá otros cuatro años más como máximo mandatario de la entidad, hasta el próximo 2030.

Florentino Pérez anunció varios fichajes durante la última semana y el primero que se anunciará será el regreso de un José Mourinho que incluso apareció a través de un vídeo en la celebración de la victoria de las elecciones. El fichaje del entrenador portugués será anunciado en las próximas horas y todo hace indicar que será presentado este miércoles. Después se confirmará el regreso de Nico Paz y los fichajes de Dumfries y Konaté.

Konaté llega al Real Madrid

Curiosamente, Ibrahima Konaté ha hecho un movimiento en las redes sociales después de confirmarse la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El jugador francés, que está concentrado con Francia para disputar el Mundial 2026, ha borrado al Liverpool de sus perfiles en las redes antes de que se anuncie su fichaje por el Real Madrid.

El fichaje de Konaté fue anunciado por Florentino Pérez en una entrevista concedida al diario AS durante los días previos a las elecciones. El central de 27 años finalizaba contrato con el Liverpool este verano y la dirección deportiva del Real Madrid ha vuelto a estar lista para cerrar la contratación como agente libre de uno de los centrales más importantes de Europa que liderará junto a Saliba la defensa de Francia en el Mundial 2026.

En los últimos cinco años, Ibrahima Konaté ha sido un fijo en las alineaciones del Liverpool y por ello los principales equipos de Europa han intentado hacerse con sus servicios en las últimas semanas. Finalmente, el Konaté se convirtió en una de las promesas electorales de Florentino Pérez y, como suele ser habitual, el presidente más laureado de la historia del club cumplirá con lo que dice y en los próximos días se anunciará el fichaje del central por el Real Madrid.