Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones celebradas el domingo 7 de junio. La lista encabezada por el presidente más laureado de la historia del club obtuvo un 65% de los votos (21.741) por el 35% que sacó la candidatura de Enrique Riquelme, que obtuvo un total de 11.814 votos. Tras esta victoria, Florentino Pérez será presidente del Real Madrid hasta el próximo año 2030.

«La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, con el 100% de los votos presenciales y por correo escrutados, la candidatura encabezada por D. Florentino Pérez ha ganado las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. Esta candidatura ha obtenido 21.741 votos, lo que representa un 65%. La candidatura encabezada por D. Enrique Riquelme ha obtenido 11.814 votos, un 35%». Con este comunicado, publicado pasada la medianoche, la Junta Electoral del Real Madrid anunció la victoria de Florentino Pérez en las elecciones.

Tras conocerse los resultados, Florentino Pérez se dio un baño de masas junto a sus adeptos en un hotel situado en el centro de la capital, donde pronunció su primer discurso tras ganar las elecciones con un 65% de los votos y conseguir que más de 20.000 socios le dieran la oportunidad de seguir haciendo grande el Real Madrid durante los próximos cuatro años, hasta 2030.

«Hemos ganado las elecciones y trabajaremos para hacer más grande al mejor club de todos los tiempos». Dijo Florentino Pérez en un discurso en el que también afirmó que: «Este es el Real Madrid que todos queremos. Un Real Madrid independiente. Un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos». Florentino también dejó claro que está «orgulloso» de todos los socios que han «dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia».

Florentino sigue siendo presidente del Real Madrid

¿Cuándo toma posesión Florentino Pérez como presidente del Real Madrid? Esta pregunta tiene una fácil respuesta: desde este lunes 8 de junio. Los estatutos del Real Madrid dicen que el presidente del club no tiene que dimitir cuando se convocan las elecciones; por ello no se formó una junta gestora y este es el motivo por el que el club ha seguido operando en las últimas semanas con la mente puesta en la próxima temporada.

Florentino era el domingo presidente del Real Madrid y lo seguirá siendo este lunes 8 de junio después de ganar las elecciones con el 65% de los votos de más de 20.000 socios. De esta manera, la actual junta directiva comenzará a tomar decisiones desde este día, principalmente en materia deportiva. De esta manera, se espera que en las próximas horas se anuncie el fichaje de Mourinho con el objetivo de que sea presentado el miércoles como nuevo entrenador del Real Madrid.

Después de la confirmación oficial del fichaje de José Mourinho, se harán oficiales los fichajes de Konaté, Dumfries y el regreso de Nico Paz, que serán los primeros refuerzos de cara a la próxima temporada que se iniciará con Florentino Pérez como presidente hasta el próximo año 2030.