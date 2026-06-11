Mourinho elige centrocampista para el Real Madrid

José Mourinho ya diseña el que será su nuevo Real Madrid y el portugués habría puesto encima de la mesa el nombre de un centrocampista en la reunión que mantuvo el pasado martes con José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Uno de los fichajes que el entrenador consideraría prioritarios es el de Mateus Fernandes, centrocampista de 21 años y que es objeto de deseo de algunos clubes de la Premier League.

José Mourinho ha comenzado a planificar la temporada en el Real Madrid a la espera del anuncio oficial del fichaje, que se producirá en las próximas horas o días. El entrenador ya ha pisado la ciudad deportiva de Valdebebas y ya está con los cinco sentidos puestos en su nuevo proyecto en la entidad madridista. En los próximos días se tomará unas merecidas vacaciones y en los primeros días de julio será presentado como nuevo entrenador del Real Madrid antes del inicio de la pretemporada en la segunda semana de julio.

De primeras y a la espera de su anuncio oficial, José Mourinho tuvo una reunión el pasado martes en el hotel Santo Mauro con José Ángel Sánchez y Juni Calafat en la que también estuvo presente Jorge Mendes. El agente del entrenador también tiene en cartera a un futbolista que gusta mucho al técnico y que es el gran candidato para reforzar el centro del campo del Real Madrid la próxima temporada: Mateus Fernandes.

Mourinho y su plan para el Real Madrid

Según informó el periodista Fabrizio Romano, durante esta reunión, José Mourinho mencionó el nombre del jugador de 21 años del West Ham que este año saldrá del conjunto inglés después de descender de categoría. Pese al fracaso de su equipo, el portugués ha obrado una gran temporada en la que ha disputado 42 partidos en los que ha anotado cinco goles y repartido cinco asistencias.

🚨🇵🇹 Manchester United remain keen on Mateus Fernandes with more clubs also in the race. José Mourinho mentioned his name to Real Madrid yesterday, more Premier League clubs showing interest. Price tag around £85m. 🎥➕ https://t.co/eJ9Ys7Gvt5 pic.twitter.com/VeNaJVXCO4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Sus buenas actuaciones en la presente temporada y su juventud le han hecho ser objeto de deseo de los principales clubes de la Premier League, siendo el United el club que ya ha hecho un acercamiento para intentar contratar al pivote. Según vienen informando desde Inglaterra en los últimos días, el West Ham quiere hacer caja con el jugador y por ello lo ha tasado en una cantidad cercana a los 90 millones de euros.

The Sun también informó en su día que Mateus Fernandes es muy del gusto de Mourinho, que le habría colocado en las primeras posiciones de su lista para reforzar el centro del campo del Real Madrid la próxima temporada. Y más aún después de la negativa de Vitinha y Joao Neves a salir del PSG.