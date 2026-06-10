Jose Mourinho ya ha dejado entrever por dónde quiere que vaya su proyecto en el Real Madrid. El entrenador portugués dio su OK a que el club blanco hiciese una oferta de 150 millones por Julián Álvarez demostrando que lo que quiere son goles. El técnico ha cambiado su enfoque para esta segunda venida al Real Madrid.
Mourinho quiere goles
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