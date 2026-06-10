Cabreo de Laporta con Florentino por encarecer la operación de Julián Álvarez hasta los 150 millones

Joan Laporta está bastante enfadado con Florentino Pérez tras la oferta realizada por el Real Madrid de 150 millones de euros por Julián Álvarez y rechazada al instante por el Atlético de Madrid. En el Barcelona entienden que esta acción solamente pretendía encarecer el precio del jugador para impedir que el conjunto culé pueda fichar a uno de sus jugadores soñados. La entidad catalana solamente llega a los 100 millones en esta operación.

El cabreo de Joan Laporta con Florentino Pérez este miércoles es importante. El máximo mandatario culé, aunque hasta el 1 de julio no lo es de manera oficial, está muy molesto por el movimiento realizado por el Real Madrid con Julián Álvarez.

El delantero argentino es uno de los grandes objetivos del Barcelona durante la última temporada y el gran sueño de Laporta para reforzar su gran ataque junto a Lamine Yamal y Raphinha. Por lo tanto, piensan desde la Ciudad Condal que Florentino Pérez ha realizado este movimiento con Julián para torpedear la operación en el Camp Nou.

Laporta está muy molesto con Forentino

En el Barcelona entienden que esta oferta de Florentino Pérez está hecha por despecho y que el Real Madrid, realmente, no tiene intención de fichar a Julián Álvarez. También entiende el presidente culé que el club blanco no necesita al delantero argentino y que el comunicado del pasado martes por la tarde solamente pretendía encarecer el precio de este fichaje para hacerlo inalcanzable a las manos del Barça.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador», publicó el conjunto blanco el pasado martes por la tarde.

La respuesta del Atlético de Madrid, entre risas e ironía, fue clara, atacando al Real Madrid y negando esa oferta, aunque aceptando la llamada del club blanco. Una cifra de 150 millones que encarece el precio de un jugador que esta temporada no ha estado a su mejor nivel. El Barcelona no está dispuesto en estos momentos a pagar esa cifra y su oferta no pasa de los 100 millones de euros. Por lo que Joan Laporta está convencido de que el único objetivo de Florentino Pérez era encarecer este fichaje que se le complica al Barça.