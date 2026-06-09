Hipócrita Tebas: de felicitar a Laporta porque «confían en su proyecto» a atacar a Florentino tras ganar

Javier Tebas sigue su cruzada contra el Real Madrid y ha vuelto a demostrar su doble criterio, con una gran hipocresía, al no felicitar a Florentino Pérez por su victoria electoral, algo que sí hizo con Joan Laporta cuando hace unos meses triunfó en los comicios del Barcelona.

Tebas no sólo no ha felicitado a Florentino Pérez, sino que a las 24 horas de su triunfo le ha atacado, siguiendo con su papel de ir contra el presidente del Real Madrid. Más allá de no felicitarle, el presidente de la Liga incluso se puso a decir que «ha salido otro Real Madrid diferente, que hace unas semanas no conocía nadie» y que «este chico con acento mexicano», en referencia a Enrique Riquelme, ha sacado el 35 por ciento del apoyo de los socios.

La actitud de ataque y confrontación de Javier Tebas con Florentino Pérez y el Real Madrid contrasta totalmente con la que tiene con Joan Laporta y el Barcelona. Al presidente culé le abraza, bromea con él y, por supuesto, le felicitó cuando ganó las elecciones del Barcelona en marzo.

Cuando Joan Laporta ganó a Víctor Font en esos comicios para la presidencia del Barça (con menos apoyo que el que logró Florentino Pérez contra Enrique Riquelme), Javier Tebas salió rápidamente a felicitarle. «Los socios le han demostrado que confían en sus proyectos», dijo el presidente de la Liga. «El Barça ha escogido continuidad», celebraba Tebas en ese caso.

Lo más llamativo fue que Tebas explicó que «con la diferencia de votos que ha obtenido respecto a Víctor Font, todo está dicho». Aquella diferencia fue similar a la que Florentino Pérez ha tenido con Enrique Riquelme, incluso algo inferior, pero en el caso del Real Madrid lo que hace Tebas es criticar al ganador, atacarle y decir, haciendo de pitoniso, que si su rival hubiera tenido más tiempo, le podría haber ganado.