Tebas ataca a Florentino: «¿Qué pasaría si Riquelme tuviera acento español y 40 días para presentarse?»

Ni 24 horas ha tardado Javier Tebas en cargar contra Florentino Pérez tras su victoria en las elecciones del Real Madrid. El presidente de la Liga ha vuelto al ataque contra el presidente madridista, después de lograr revalidar el cargo con un 65% de los votos en los comicios celebrados el domingo 7 de junio. El presidente de la patronal no ha dudado en utilizar ese porcentaje para criticar la victoria de Florentino: «Ha sacado una buena victoria, pero para este chico con acento mexicano, que hace unas semanas no conocía nadie, sacar un 35 por ciento de los votos no está nada mal. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si tuviera acento español y 40 días para presentar su candidatura».

Antes de participar en una jornada de reconocimiento al Celta por su excelencia en divulgación no financiera, Tebas dijo que el reelegido presidente del Real Madrid debería reflexionar tras el resultado de las elecciones. «Ha salido ganador y los números están ahí, pero yo creo que de estas elecciones ha salido otro Real Madrid diferente a lo que mucha gente se creía. Alguien que era desconocido y con acento mexicano ha tenido el apoyo del 35 por ciento de socios del Real Madrid y en las circunstancias que hay», apuntó.

«Cualquier dirigente de cualquier entidad, y yo de la mía, debería pensar cuando hay un 35 por ciento de los socios que opinan lo contrario. Es importante que todo el mundo esté representando y se tomen decisiones para la mayoría», ahondó. El presidente de la Liga ha incidido en que hace un mes «nadie se hubiera imaginado» que alguien podría presentarse a ser alternativa a Florentino Pérez «con las condiciones que tiene el Real Madrid para presentarse».

«Y en 20 o 25 días ha cambiado la filosofía del Real Madrid con lo que hemos visto. No estábamos acostumbrados a esto», apuntó Tebas, quien aseguró que él no tenía preferencia por ninguno de los candidatos.