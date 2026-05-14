Tebas vuelve a atacar a Florentino por el caso Negreira cuando él dijo que estaba prescrito

Javier Tebas no se cansa en su guerra personal contra el Real Madrid, y más si está en el medio Florentino Pérez. El presidente de la Liga volvió a atizar en redes sociales contra el presidente a raíz de su entrevista donde habló de la permisividad con el caso Negreira. Tebas había prometido que había quedado prescrito, pero volvió a la carga para seguir atacando al club blanco a pesar de ser el que más está combatiendo para saber la verdad y llevar el caso hasta el final.

Para ello, Tebas contestó a Florentino después de confirmar que el Real Madrid había sido el único que se había personado ante los tribunales por el caso Negreira. «Repito lo que ya expliqué el 15 de diciembre (ver mi post de 15 de diciembre), porque el guion/la mentira continúan. Florentino afirma que ‘el Real Madrid es el único que se personó’ y que ‘la Liga se personó y no hizo nada’. Falso. El Real Madrid no fue el primero: fue el último Antes se personaron la Liga en Fiscalía y el árbitro Estrada en el juzgado», argumentó.

«Los registros están ahí, una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: en la rueda de prensa del martes se vio al auténtico Florentino, no con Pedrerol, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor. El caso Negreira lo estiran y lo estiran para tapar otros «errores». Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el FCB estaba en la Superliga y eran «amigos», como decía el propio Florentino. Se marchó el FCB de la Superliga y volvió la dignidad que había estado guardada en el cajón», insistió.

Tebas desacredita a Florentino Pérez por los pagos de la Liga Relevo

Otro de los asuntos en los que quiso entrar Javier Tebas fue que Florentino Pérez aseguró que el grupo Vocento «se gastó 25 millones en atacar al Real Madrid» con la creación del periódico digital deportivo Relevo, que, según Florentino, tenía como único objetivo «meterse» con el club blanco. El presidente de la Liga volvió a atizar.

«Nueva película: la Liga habría financiado Relevo para atacar al Real Madrid y a Florentino. La relación real de la Liga con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación la Liga obtuvo ingresos. Así que no solo no financiamos Relevo. Es que fue justo al contrario: hubo ingresos para la Liga. Qué manía tienen los papeles de fastidiar los relatos de conspiraciones. El Real Madrid ha tenido acceso a esas cuentas durante varias temporadas. El CSD también requirió documentación y revisó los acuerdos con distintos grupos de comunicación, incluido Prisa, Unidad Editorial, El Chiringuito, Prensa Ibérica, Grupo Godó, Vocento/Relevo. Resultado: cero financiación encubierta. Cero operación contra el Real Madrid.

«Florentino, estos días no te veo muy bien asesorado. O faltas a la verdad, o te cuentan cosas falsas. Y, sinceramente, cada vez cuesta más saber cuál de las dos opciones es peor. La Liga no tiene enemigos. La componen 42 clubes. Lo que sí tiene la Liga es un club, el Real Madrid, que la ha demandado cerca de un centenar de veces, muchas contra decisiones aprobadas por la inmensa mayoría de los clubes. Confundir perder votaciones con ser perseguido es preocupante. Confundir ingresos con financiación ya es otra cosa. Basta de invenciones y mentiras. Algunos viven mejor con enemigos imaginarios instalados en el victimismo, en la conspiración «todos contra mí». En fin, el Florentino privado salió el martes a lo público, demostrando su carácter, su forma de ser, su trato a terceros… etc., que cada uno lo valore», sentenció.