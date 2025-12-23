Tebas ni se tapa: «El Real Madrid genera crispación, va contra todos… el Barça no»

Javier Tebas tiene entre ceja y ceja al Real Madrid. Desde hace varios años que Florentino Pérez señaló al estamento arbitral, el presidente de la Liga no se ha contenido a la hora de atacar el club blanco a pesar de estar en plena investigación contra el FC Barcelona por el ‘caso Negreira’.

Desde hace tiempo se ha visto una simpatía entre Joan Laporta y Tebas, defendiéndose de las palabras que salen del Santiago Bernabéu. Una alianza que, de momento, no afectó en su discurso para dar su favorito al campeón de Liga después de las dudas que hay en Chamartín: «Si me haces la pregunta cuando el Madrid estaba en primera posición, ya hubiese dicho lo mismo. No es definitivo, queda mucha liga y al Barça le cuesta ganar los partidos. Alguna vez los resultados son engañosos por la diferencia de goles, pero hay otros que pierden o empatan y les cuesta muchísimo. Eso es lo importante de la competición», señaló.

Sin embargo, su tono cambió cuando le preguntaron por los discurso que lanzaron ambos clubes en las comidas de Navidad, momento donde se posicionó sobre quién está dañando a la competición y la imagen del fútbol español: «Lo que está generando en este caso la crispación no es el FC Barcelona, en mi opinión. Tampoco el resto de clubes. Es el Real Madrid contra todo, o sea, contra el Barcelona, contra los árbitros… Contra todos. Creo que de una forma equivocada y errónea con un relato que no es bueno», indicó.

Sobre el ‘caso Negreira’, Tebas volvió a usarlo para atacar el Real Madrid: «El relato que parece que hay aquí es que el error arbitral que hubo es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017. Se pretende conseguir un relato de que ahora mismo los árbitros están condicionados. Eso no es así. Ese relato se está construyendo y hace que se genere crispación. Todo el mundo sabe mi opinión ya del tema de Negrera», añadió.

«Yo no digo que la actuación del Barcelona en aquel momento, de sus dirigentes, fuesen ni mucho menos la más adecuada. Somos los primeros que fuimos a la Fiscalía, los primeros que dijimos que eso tenía que ser investigado ser sancionado en el ámbito deportivo, que en España está prescrito. De aquello a llegar a decir que hoy el penalti que no le pitan a un jugador del Real Madrid en un partido de fútbol es como consecuencia de aquello, pues bueno, va un mundo. Con eso se está generando crispación todo el fin de semana a través de la televisión del Real Madrid, del presidente de Real Madrid el otro día… Yo creo que están muy descolocados», razonó en una entrevista para Sport. Otro discurso más de un Tebas que sigue poniendo en foco en la defensa del club blanco por saber la verdad detrás del pago de los informes arbitrales que hizo el Barça al vicepresidente del CTA.