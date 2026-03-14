Real Madrid
Real Madrid – Elche, en directo hoy | Dónde ver en vivo, alineaciones y última hora del partido de Liga
Sigue en directo el minuto a minuto del Real Madrid - Elche en vivo, con los comentarios de cada jugada, ocasión y gol del partido de Liga
A qué hora juega el Real Madrid contra el Elche hoy: horario y dónde ver en directo por televisión y en vivo online el partido de Liga
Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Elche
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que dirija este partido Real Madrid – Elche que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez.
Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Elche
También tenéis la opción de escucharlo el partido por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Cope narrarán el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu en este Real Madrid – Elche.
Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Elche en directo por TV online y en vivo
Los dos medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se disputan cada fin de semana fueron Movistar+ y Dazn. Este Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Elche hoy en directo
La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 14 de marzo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Solo descansan Trent y Güler
Once muy parecido de Arbeloa con respecto al habitual. Solamente descansan Trent y Güler de lo que vemos habitualmente. Carvajal es titular.
¡Alineación del Elche!
Así sale el Elche esta noche: Dituro, Buba, Chust, Affengruber, Petrot, Germán Valera, Neto, Febas, Redondo, Cepeda y André da Silva.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈. ⚔️💚#RealMadridElche pic.twitter.com/LxuhOH681R
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 14, 2026
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Thiago; Brahim y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @ElcheCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/VzESIjEp0p
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Real Madrid – Elche desde el Santiago Bernabéu. Los blancos seguir a la caza del Barça por el liderato de la Liga pero con un ojo puesto al partido de vuelta de Champions League ante el Manchester City de esta próxima semana.
El Real Madrid recibe en su estadio al Elche en el encuentro correspondiente a la jornada 28 del campeonato. El equipo madridista llega a esta cita después de ofrecer una gran imagen ante el Manchester City en competición europea, un partido que terminó con victoria blanca por 3-0 en Chamartín. Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid – Elche en vivo, con los comentarios online de cada jugada, ocasión y gol del partido de Liga.
Real Madrid – Elche, en directo
A qué hora es el Real Madrid – Elche
La organización de la Liga ha fijado este Real Madrid – Elche para el sábado 14 de marzo. La patronal que preside Javier Tebas ha establecido el inicio del encuentro a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias).
Dónde ver el Real Madrid – Elche por TV y online
Los derechos televisivos del campeonato español pertenecen a Movistar+ y DAZN. En este caso, el partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro de la plataforma de pago de Movistar+. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción para seguir el encuentro en televisión.
Dónde escuchar el Real Madrid – Elche por radio
Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet también podrán escucharlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como la SER, Radio Marca, Onda Cero, RNE o COPE conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que suceda durante el partido.
Estadio del Real Madrid – Elche
El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947, el estadio cuenta actualmente con una capacidad superior a los 80.000 espectadores y se espera una gran entrada para este choque liguero.
¿Quién es el árbitro del Real Madrid – Elche?
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Jesús Gil Manzano como árbitro principal del partido. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado en caso de que sea necesario acudir al monitor situado a pie de campo.
En qué estadio se juega el Real Madrid – Elche
El Santiago Bernabéu, que está en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se va a disputar este Real Madrid – Elche de la jornada 28 de la Liga.