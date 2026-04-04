La Euroliga está que arde: así queda la clasificación y posibles rivales del Real Madrid

El Real Madrid desperdició una oportunidad de oro en Vitoria. A falta de 2:29, Facu Campazzo hizo un triple para poner el +7 (88-95), pero un parcial de 10-1 del Baskonia impidió al equipo de Sergio Scariolo ascender a lo más alto de la Euroliga y coliderar la clasificación junto a Olympiacos y Fenerbahce (sus próximos rivales) con 23 victorias. Su balance de 22-13 (5-12 fuera de casa) le mantiene tercero a falta de tres jornadas.

En este momento, su oponente en el play off sería el Zalgiris Kaunas, aunque la máxima igualdad que existe en la tabla indica que todo puede cambiar. Del primer clasificado al sexto (puestos de play off) sólo hay dos triunfos de separación. Una auténtica locura que agrupa sus tres últimas batallas entre la semana que viene y la siguiente.

Para el Real Madrid las cuentas son fáciles: debe ganar al menos uno de los dos envites a domicilio, tarea nada sencilla al medirse a los dos primeros en Atenas y Estambul, y conseguir sea como sea la victoria en el Movistar Arena contra el Estrella Roja. Así, con 24 triunfos, aseguraría matemáticamente el play off al conservar la ventaja que a día de hoy saca al séptimo, Panathinaikos (20).

De perder ambos compromisos como visitante, el Real Madrid ya no dependería de sí mismo para clasificarse directamente al play off y podría verse abocado otro año más a la lotería del play in. Cabe recordar que el curso pasado fue séptimo, perdió contra el Paris Basketball en el primer enfrentamiento y se la jugó a vida o muerte con el Bayern de Múnich. Tras ello, el líder Olympiacos le endosó un 1-3 en la serie y le eliminó de la Euroliga antes de la Final Four.

Arde la Euroliga

La Euroliga está que arde esta temporada y el conjunto blanco sigue tercero gracias a que le ganó el basket average al Valencia Basket, que tras ganar a la Virtus Bolonia este viernes igualó sus 22. En cuanto al líder, Olympiacos, y Fenerbahce, sus últimos tres rivales son los siguientes: Real Madrid, Hapoel Tel Aviv y Olimpia Milán en el caso de los griegos y Hapoel, Real Madrid y Asvel en el de los turcos. Emoción a raudales en el tramo final de la fase regular.

Así está el Real Madrid en la tabla