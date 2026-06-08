Enrique Riquelme: «No es momento de polarizar, sino de cerrar filas en torno al Real Madrid»

Enrique Riquelme se dirigió a los socios del Real Madrid en la noche de este lunes a través de sus redes sociales para mandar un mensaje de unidad a todo el madridismo 24 horas después de conocer el resultado de las elecciones en las que perdió ante Florentino Pérez con un 35% de los votos.

«Ahora que ha terminado el proceso electoral, ha llegado la hora de dirigirme a vosotros para daros las gracias. Gracias a los socios por escuchar nuestras propuestas y por acudir a votar ayer. Quiero agradecer igualmente a todo el equipo de campaña, colaboradores, voluntarios y personas que se han implicado durante estos 15 días para explicar a los socios todas nuestras iniciativas», comenzó señalando Enrique Riquelme en su primer mensaje en el día posterior a perder las elecciones ante Florentino Pérez.

«El Real Madrid gana cuando se puede elegir. Estamos orgullosos de haber sido parte de unas elecciones históricas como estas y poder, desde el respeto y el amor al Real Madrid, ayudar a mejorar el club mostrando una alternativa. El respaldo que tuvimos supera con creces el que se presumía hace apenas dos semanas», dijo con contundencia Riquelme.

«Seremos desde hoy, madridistas proactivos dispuestos a ayudar al socio, aunque desde un lugar nuevo, escuchando y participando del sentir madridista. Pero sin renunciar a defender las sólidas ideas que nos llevaron en su momento a dar el paso de presentarnos. En especial, a lo que hace referencia a la venta del club», añadió Enrique.

Mensaje claro y conciso de Enrique Riquelme hacia Florentino Pérez: «Pongo a disposición del Real Madrid las propuestas de mejoras deportivas y sociales que hemos expuesto durante la campaña y que ponen al socio en el centro de todo para buscar mayor transparencia y democracia dentro del club. Las elecciones se han acabado. Y es el momento de unirse en torno al Real Madrid. Sabemos que hay muchas cosas que cambiar y muchos aspectos que deben mejorar en el club. Pero no es momento de polarizarse, sino de cerrar filas en torno al Real Madrid. Este no es el fin, este es el principio».