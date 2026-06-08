Las estadísticas que arruinaron la temporada del Real Madrid y la Liga contra el Tenerife

El dramático fin de curso del Real Madrid también se explica desde los datos. Después del batacazo contra La Laguna Tenerife en los play offs de la Liga Endesa y la jornada de reflexión –en cuanto a la sección de baloncesto con motivo de las elecciones presidenciales del club– cabe realizar un análisis sobre lo que todo el madridismo se pregunta: ¿qué le ha pasado a su equipo esta temporada?

El Real Madrid de Sergio Scariolo se ha caracterizado por sus altibajos durante toda la campaña. Bajo la máxima de priorizar la defensa, el conjunto blanco se ha deshecho precisamente desde esta faceta en distintos tramos. El dato más alarmante es que ha encajado más de 85 puntos en 40 de los 86 partidos que ha jugado en el global de la temporada (Supercopa, Copa del Rey, fases regulares de Liga y Euroliga, play offs y Final Four).

27 de ellos los ha perdido y sólo 13 consiguió superar a su rival en anotación en auténticos festivales ofensivos como el Real Madrid-UCAM Murcia, en el que selló su liderato matemáticamente en Liga a cinco jornadas del final (131-123). Esa mañana los blancos iniciaron una racha letal, coincidiendo con las lesiones de sus tres pívots: Edy Tavares, Usman Garuba y Alex Len.

De los últimos 11 encuentros, desde esa victoria ante el UCAM hasta el batacazo ante los de Txus Vidorreta, ambos en el Palacio, los de Scariolo han superado esa cifra de 85 tantos en contra en nueve de ellos. Bien es cierto que cinco de esos nueve llegaron con la fase regular de la Liga resuelta desde la primera posición y con toda su atención puesta en el último tramo de la Euroliga, pero la dinámica negativa se ha mantenido en los cuartos de final y les ha costado la eliminación.

La defensa y los triples machacan al Real Madrid

De hecho, el Real Madrid sólo ha perdido un partido en toda la temporada en el que su oponente no llegó a esa cifra. Fue en octubre, en el debut en la Euroliga en Bolonia contra la Virtus (74-67). El resto, 27 tropiezos que han hecho verdadera pupa a un equipo que, a pesar de dicha rémora, consiguió alcanzar las tres finales anteriores, derrotas ante Valencia Basket, Baskonia y Olympiacos en las que también concedió 85 puntos o más.

La defensa lo ha sido todo para el Real Madrid a lo largo de la temporada, tanto en sus momentos de flaqueza como en los que mostró su mejor versión. Cuando esta no ha estado, normalmente, ha perdido. Ese no ha sido el único lunar de los blancos, aunque del que hablamos ahora ha aparecido especialmente en el tramo crítico y cuando ya jugaba sin red.

El Real Madrid no ha sabido volver a conectarse a la Liga tras la súper exigente Final Four, en la que acarició la corona europea con los dedos. Y un dato que refleja ese bajón es el de su acierto exterior. Contando únicamente la serie contra el Tenerife, su porcentaje de triples fue de un 32% en los tres partidos, es decir, sólo encestó 20 de 62.

En el primer partido y en el tercero, drama total: 4/17 y 5/21… y frente a su afición. Y en el segundo, con un 11/24, logró igualar por única vez los del cuadro aurinegro (11/30 en su derrota en el Santiago Martín de La Laguna). Los de Vidorreta, con Jaime Fernández en el primero y Marcelinho Huertas y Patty Mills en el último, avasallaron desde el perímetro en el Palacio: 16/31 y 13/28 para un total de 40/89 en la eliminatoria (45%). Tiempo de análisis en Valdebebas…