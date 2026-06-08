El Bayern insiste en que Olise no fichará por el Real Madrid: «Que Florentino Pérez se ahorre la oferta»

Con Florentino Pérez proclamado como vencedor de las elecciones del Real Madrid, entre los socios se preguntan qué futbolista será el de los 150 millones de euros que prometió ofrecer a un club para ser su fichaje estrella de su campaña. Uno de los que más ha sonado estos días ha sido Michael Olise, estrella del Bayern y de la selección francesa. Sin embargo, en el club bávaro han transmitido un mensaje claro y directo: no se venderá al club blanco.

Y lo ha hecho el «Florentino Pérez de Alemania», Herbert Hainer. El presidente del Bayern aprovechó un evento del club alemán para evitar que cunda el pánico en el Allianz Arena. A pesar de que el delantero tiene contrato hasta 2029 y él es muy feliz en Alemania, el temor de que una oferta del Real Madrid le tenga ha hecho que en el club cierren la puerta a cualquier mínima posibilidad de tanteo. «Olise es jugador del Bayern y tiene contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si quiere Florentino Pérez hacernos una oferta, algo que aún no ha pasado, puede ahorrarse la molestia de hacerlo», explicó Hainer.

El Bayern se cierra en banda a que Florentino Pérez fiche a Olise

Unas declaraciones que siguen el guion que ha seguido el Bayern estos días. Uli Hoeness, presidente de honor, aseguró que no había dinero en el mundo para vender a Olise: «¿Vender a Michael Olise por 200 millones de euros? No se venderá. Jugamos este juego para nuestros aficionados. Tenemos 430.000 miembros, tenemos millones de aficionados en todo el mundo, y no les ayuda mucho si tenemos 200 millones de euros en el banco, pero jugamos un fútbol peor cada sábado por ello», dijo.

Deschamps, con quien está ahora en el Mundial con Francia, ya avisó al Real Madrid que negociar su fichaje es muy complicado: «Él sabrá muy bien si se queda en el Bayern de Múnich o si debe cambiar de aires. No hay una decisión buena o mala. Si me pusiera en el lugar de Kompany o del presidente del Bayern, tenerle en su equipo y que se quedara en el Bayern sería algo muy bueno. Me imagino que recibirá ofertas de otros clubes. No me preocupa el hecho de que lo que hace con el Bayern o lo que hace con la selección francesa lo haga también en otros clubes», comentó hace unos días.