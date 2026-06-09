Louzán: «Los resultados avalan la gestión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid»

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, destacó la importancia del amistoso que España disputará ante Perú y mostró su confianza en el grupo que dirige Luis de la Fuente. Este será el último encuentro que juegue el combinado nacional antes de debutar en el Mundial frente a Cabo Verde.

«Estamos muy ilusionados con este partido. Perú es una selección con tradición, con buenos futbolistas y con una afición extraordinaria. Será una gran prueba para nosotros y una magnífica oportunidad para seguir preparando los retos que tenemos por delante», señaló.

El dirigente federativo quiso poner en valor el ambiente que existe dentro de la Selección. «Lo que más me satisface no son solo los resultados, sino el comportamiento de los jugadores. Tenemos un grupo extraordinario desde el punto de vista humano. Siempre muestran una disposición magnífica cuando vienen a la selección y eso facilita mucho las cosas», explicó.

Louzán también tuvo palabras de elogio para Luis de la Fuente. «Antes que un gran entrenador, Luis es una gran persona. Conoce perfectamente a muchos de estos futbolistas después de tantos años trabajando con ellos y ha sabido construir una auténtica familia dentro de la selección. Esa cercanía y ese conocimiento del grupo son fundamentales para los éxitos que está consiguiendo España», afirmó.

El presidente de la RFEF insistió además en la necesidad de seguir acercando la selección a los aficionados. «Queremos que cada partido de España sea una fiesta para nuestra gente. Sabemos lo que significa esta camiseta y el orgullo que genera entre los españoles. Por eso esperamos que haya un gran ambiente ante Perú y que la afición vuelva a acompañar al equipo como siempre hace», indicó.

Además, Louzán aprovechó para felicitar a Florentino Pérez tras su reelección como presidente del Real Madrid. «Hay que respetar los resultados y los resultados avalan la gestión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid. Tiene por delante un nuevo mandato de cuatro años y desde la Federación queremos trasladarle nuestro máximo respaldo. Sabemos perfectamente lo que representa el Real Madrid para el fútbol español y también para el fútbol mundial. Por eso estoy convencido de que seguiremos trabajando de la mano en beneficio del fútbol español y de nuestro deporte», afirmó el presidente de la RFEF.

Por último, Louzán destacó la importancia de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y económico de la Federación. «Estamos viviendo un momento muy positivo, con el respaldo de patrocinadores e instituciones que creen en este proyecto. Todo ello nos permite seguir creciendo y ofrecer a nuestros futbolistas las mejores condiciones posibles para competir al máximo nivel», concluyó.