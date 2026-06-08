Almeida se arrodilla ante el Bernabéu: «Es un escenario inmejorable, aquí siempre hay espectáculo»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido al Santiago Bernabéu a la visita del Papa León XIV y no ha dudado en alabar al estadio madridista. Ha señalado que, mientras que Madrid «es capaz de acoger a Bad Bunny y al Papa el mismo día», el estadio madridista «puede tener al Papa, a Taylor Swift, a la NFL y a la Liga de Campeones». Ha catalogado al templo blanco como un «escenario inmejorable» y en el que «siempre suele haber espectáculo».

«Este es un espectáculo distinto, diferente, pero que prueba la versatilidad de un estadio de estas características da a la ciudad de Madrid», ha señalado el alcalde de la capital. De esta manera, el político se ha desprendido en elogios hacia el club blanco y hacia el reformado estadio, convertido en un espacio multiusos capaz de albergar todo tipo de eventos, más allá de partidos de fútbol. Un lugar que se ha convertido en uno de los epicentros de la ciudad, hasta el punto de ser el sitio de encuentro de miles de fieles con el Papa.

«Madrid es una ciudad capaz de acoger a Bad Bunny y al Papa el mismo día y este estadio puede acoger al Papa, a Taylor Swift, a la NFL o a la Liga de Campeones», ha dicho sobre el Santiago Bernabéu. «Es un escenario inmejorable para que León XIV se lleve la última impresión de una ciudad volcada. He venido desde la Almudena hasta aquí y no había un hueco en las calles y aquí va a haber 80.000 almas entregadas a este día tan especial», ha apuntado.

También ha sido preguntado sobre las preferencias de León XIV, que reveló en el vuelo hacia Madrid que él, como Prevost, era del Real Madrid. De hecho, Florentino Pérez le ha regalado una camiseta con su nombre y el dorsal 1. «Creo que al final dice algo del Atleti, pero con lo que me quedo es que todos tenemos un equipo y el Papa tiene todo el derecho de ser del Madrid. En eso consiste el fútbol, en la pasión de cada uno tener sus colores», ha dicho el alcalde.

De hecho, en el momento en el que Florentino Pérez le entregaba una camiseta al Sumo Pontífice, el alcalde de Madrid ha hecho un comentario con el que volvía a tirar de humor para dejar clara esa pasión por el Atlético de Madrid de la que ha hablado. «Le quedarían mejor unas rayas rojas», ha señalado Almeida entre risas.