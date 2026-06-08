El Papa ante 80.000 fieles en el Bernabéu: «¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!»

El Papa León XIV ha improvisado este lunes un símil futbolístico durante su multitudinario encuentro con la Iglesia diocesana celebrado en el Santiago Bernabéu. «Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!», ha dicho dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

El Pontífice ha invitado a los fieles a ser «una Biblia abierta», de modo que «en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios». Destacó que «el amor es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa». Ante unas 80.000 personas, animó a los sacerdotes a practicar el discernimiento comunitario y a leer la realidad de los barrios «a la luz del Evangelio».

El Papa ha advertido en el Bernabéu contra la rutina eclesial: «Cuando la vida de la Iglesia se reduce a eso, falta el Espíritu». Su Santidad ha definido los testimonios de los fieles como «la música del Evangelio, con su ritmo contagioso» y ha subrayado que «la bondad, aunque sea de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos».

El Papa León VI ha destacado también en el Bernabéu que Madrid, como gran capital europea, es destino de turistas y de personas que buscan nuevas oportunidades, y ha llamado a la Iglesia a abrir caminos de esperanza en medio de los conflictos y la resignación.

Finalmente, el Papa ha advertido del riesgo de dispersarse o encerrarse en grupos donde «siempre se canta la misma melodía». «La verdad es sinfónica y siempre nos supera», afirmó, y pidió cultivar «el arte espiritual de ser cordiales» para que el anuncio del Evangelio llegue al corazón de las grandes ciudades.

Más de 80.000 fieles abarrotan el Bernabéu

Más de 80.000 personas llenaron el Estadio Santiago Bernabéu en una gran celebración de la Iglesia diocesana de Madrid presidida por el Papa. Entre los asistentes había más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 miembros de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de centros educativos y alrededor de 4.000 de la vida consagrada y el clero. También acudieron obispos, autoridades civiles y representantes del Real Madrid.

Los organizadores han destacado que esta masiva participación refleja la gran vitalidad y diversidad de la Iglesia en la capital. El acto comenzó con más de media hora de retraso, amenizado por el DJ Pulpo. Christian Gálvez y Patricia Pardo fueron los presentadores, acompañados por el Coro y Orquesta Toño Casado.

Antes de la llegada del Pontífice, el mago Jorge Blass ofreció un espectáculo que sorprendió al público, aunque algunos asistentes en las gradas superiores se quejaron de problemas de sonido.

Entre los momentos más emotivos previos figuró la intervención de Álvaro, un niño de 12 años, cuya llamada a ir a misa, rezar y hacer el bien fue muy aplaudida. También actuó Íñigo Quintero, quien interpretó Si no estás al piano.

La expectación creció cuando se retransmitió en directo la ofrenda floral del Papa en la Catedral de la Almudena. Poco después entraron en el césped la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli, precedidos por un colorido pasacalle con trajes regionales de distintos países.

León XIV llegó al estadio alrededor de las 19:25 horas entre aplausos y vivas. Recorrió el campo en un buggy eléctrico blanco descubierto, saludando a los fieles y bendiciendo a cinco bebés. Caminó después hacia el escenario al son del Petrus y del himno oficial de la visita Alzad la mirada, interpretado por David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro. El público le dedicó un sentido «oe, oe, oe».

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, le dio la bienvenida en nombre de toda la Iglesia madrileña, expresando el deseo de cantar juntos y ser una presencia atractiva que llegue al corazón de las personas.

Durante el acto se proyectó un vídeo sobre la labor de la Archidiócesis y se recordaron momentos anteriores del Papa en Madrid. Varios laicos compartieron testimonios, entre ellos una familia migrante peruana y un hombre que se bautizó siendo adulto.

Un grupo de sacerdotes interpretó el Himno Convivium y se realizó una divertida recreación de un partido de fútbol que hizo sonreír visiblemente al Pontífice, gran aficionado al deporte.

La celebración incluyó el canto popular Iglesia peregrina de Dios, que el Papa siguió con agrado. El encuentro concluyó con una larga ovación, el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición final del Pontífice a los 80.000 presentes.

Antes de abandonar el estadio, con algo más de media hora de retraso sobre el horario previsto, sonó el Himno de la Alegría interpretado por David Bustamante.