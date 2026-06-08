Así ha sido la visita del Papa León XIV a Madrid, en directo: resumen, agenda, recorrido y su encuentro en el Bernabéu hoy

El Papa León XIV afronta este lunes, 8 de junio, su jornada más intensa y de mayor carga institucional en su visita a Madrid. El martes viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves 11, y terminará su visita a España en la tercera ciudad de su recorrido, Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio del Interior ha activado la fase más avanzada del operativo preparado con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid. Las autoridades lo califican como el mayor dispositivo de seguridad diseñado hasta la fecha para un evento de estas características en España.

Para garantizar la protección del Pontífice y de los cientos de miles de asistentes previstos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han movilizado cerca de 15.000 efectivos, que están trabajando de forma coordinada durante toda la visita.

¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio?

Según la agenda oficial del Papa León XIV, a las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

Para culminar la jornada frenética, a las 19:00 horas tendrá lugar el evento más multitudinario del día: un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.

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