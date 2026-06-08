Así ha sido la visita del Papa León XIV a Madrid, en directo: resumen, agenda, recorrido y su encuentro en el Bernabéu hoy
Sigue en directo las noticias sobre la visita del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio
Sánchez llega a la Nunciatura para ser recibido por el Papa entre gritos de "¡dimisión!" y "¡traidor!"
El Papa León XIV afronta este lunes, 8 de junio, su jornada más intensa y de mayor carga institucional en su visita a Madrid. El martes viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves 11, y terminará su visita a España en la tercera ciudad de su recorrido, Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más avanzada del operativo preparado con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid. Las autoridades lo califican como el mayor dispositivo de seguridad diseñado hasta la fecha para un evento de estas características en España.
Para garantizar la protección del Pontífice y de los cientos de miles de asistentes previstos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han movilizado cerca de 15.000 efectivos, que están trabajando de forma coordinada durante toda la visita.
¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio?
Según la agenda oficial del Papa León XIV, a las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.
Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Para culminar la jornada frenética, a las 19:00 horas tendrá lugar el evento más multitudinario del día: un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.
Sigue en OKDIARIO la última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid y todas las novedades en directo.
David Bustamante interpreta el ‘Himno de la Alegría’
El cantante David Bustamente se encuentra interpretando el Himno de la Alegría junto con una orquesta.
El Papa reza un padrenuestro antes de abandonar el Bernabéu
El Papa León XIV ha rezado un padrenuestro con los 80.000 fieles antes de abandonar el estadio.
¿Cuántas personas caben en el Bernabéu?
El estadio Santiago Bernabéu tiene una capacidad oficial de 83.186 espectadores para partidos de fútbol tras su última remodelación. Para conciertos y espectáculos, el aforo se reduce a una cifra entre 60.000 y 65.000.
León XIV: «Que en vuestros ojos y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios»
Tras elogiar la sinodalidad, el Papa concluye su intervención con un llamamiento a los fieles. «Que en vuestros ojos y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios. El amor es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa», ha concluido.
León XIV: «La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo en este estadio»
El Papa se ha dirigido a las 80.000 personas que se encuentran en el Bernabéu. «Queridos hermanos y hermanas, ¡buenas tardes! Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre», ha comenzado diciendo. «Me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonia, es decir, de la unidad en la diversidad. Agradezco a vuestro Arzobispo, el Cardenal José Cobo Cano, por haber introducido la parábola del canto, que muestra cómo los números, los datos y los hechos no son suficientes para generar comunidad: nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos y las situaciones celebrando con los demás el sentido que irradian», ha añadido.
Varios sacerdotes cantan en el Bernabéu
Varios sacerdotes interpretan la canción Petrus ante el Papa León XIV.
El arzobispo de Madrid agradece a León XIV su impulso para ser «un cántico nuevo»
«Con su impulso queremos ser un cántico nuevo en medio de nuestra diócesis, una presencia que no se impone, pero que atrae. Gracias, Santo Padre, por dirigir este canto y por cantar con esta Iglesia», ha dicho.
El Papa entra en el Bernabéu
León XIV ha entrado en el Santiago Bernabéu en un carrito de golf eléctrico, reconvertido en papamóvil. El objetivo era facilitar su desplazamiento por los túneles del estadio y, después, por las inmediaciones del campo.
La Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli salen en procesión en el Bernabéu
La Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli han salido en procesión en el campo del Santiago Bernabéu, un acto que ha congregado cerca de 80.000 personas. Decenas de costaleros han iniciado el paso después de la intervención del Papa en el acto que ha asistido en la Catedral de la Almudena.
El Papa llega al estadio Santiago Bernabéu
León XIV ha llegado al estadio Santiago Bernabéu donde presidirá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Es el último acto del Papa en la capital antes de viajar el martes a Barcelona.
¿Quiénes son los presentadores del encuentro del Papa León XIV en el Bernabéu?
El Papa León XIV se dirige en papamóvil hacia el Bernabéu. Los presentadores encargados de conducir el encuentro son los periodistas Christian Gálvez y Patricia Pardo. La pareja fue elegida por la Archidiócesis de Madrid para ejercer de maestros de ceremonias como nexo de unión entre el Pontífice y la comunidad diocesana.
¿Cuántos idiomas habla el Papa León XIV?
El Papa León XIV habla cinco idiomas principales: inglés, español, italiano, francés y portugués. Con un nivel de lectura se destaca el latín y alemán.
El último recorrido del Papa León XIV en ‘papamóvil’ en Madrid
León XIV realiza su último recorrido en papamóvil en Madrid. El Papa se dirige hacia el estadio Santiago Bernabéu.
Miles de madrileños saludan al Papa León XIV por las calles de Madrid
Miles de madrileños saludan al Papa por las calles de Madrid. León XIV se dirige hacia el estadio Santiago Bernabéu para asistir a un encuentro con la comunidad diocesana.
El Papa se dirige hacia el Santiago Bernabéu
León XIV ha salido de la catedral de la Almudena y se dirige con el papamóvil hacia el estadio Santiago Bernabéu. Está previsto que el acto comience a las 19:00 horas.
León XIV: «En nuestras sociedades actuales existen muchas murallas que no protegen»
El Papa ha aprovechado para lamentar que «en nuestras sociedades actuales siguen existiendo muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan». «A veces, al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de sólo apuntarlas y más frecuentemente, de ignorarlas», ha destacado.
León XIV: «Para construir algo hermoso hay que destruir los muros»
El Papa ha visitado la catedral de la Almudena, donde ha afirmado que «en nuestras sociedades sigue habiendo muchas murallas» y que «para construir algo hermoso hay que destruir los muros». «En tiempos difíciles para la comunidad cristiana, para proteger la talla de la Virgen, la escondieron en un recinto de la muralla de la Ciudadela, donde permaneció oculta durante mucho tiempo, hasta que, tras el derrumbe milagroso de una parte de los muros, fue hallada intacta», ha dicho.
El Papa concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena
León XIV se dirige a colocar a los pies de la Virgen de la Almudena la Rosa de Oro como «símbolo del filial amor del Papa a la Virgen María». Con la Almudena, ya son cuatro las vírgenes españolas que han recibido la Rosa de Oro: la Cabeza, Montserrat, la Esperanza Macarena y desde hoy la patrona de Madrid.
La Reina Sofía se ha reunido en privado con el Papa en Nunciatura antes de asistir al evento en la Almudena
La Reina Sofía ha salido de la Nunciatura Apostólica de Madrid a las 17:40 horas tras reunirse con el Papa León XIV, que ha almorzado con los obispos en el edificio. Doña Sofía se ha desplazado en un coche con la ventanilla bajada y ha saludado a la prensa y los curiosos que esperan la salida del Pontífice desde fuera del perímetro de seguridad, al otro lado de la calle.
El Papa se ha reunido con seis víctimas de abusos en la Nunciatura
El Papa se ha reunido con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura. Según la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso «de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro».
León XIV llega a la catedral de la Almudena
El coche oficial del Papa León XIV ha llegado a la catedral de la Almudena, donde repican las campanas para recibirlo. En el interior de la catedral el Papa realiza un acto de oración y ofrenda floral a la patrona de Madrid. Le acompañan el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y la Reina Sofía, entre otros.
El Papa abandona la Nunciatura y se dirige a la catedral de la Almudena
León XIV acaba de salir de la Nunciatura en un coche cubierto para dirigirse a la catedral de la Almudena. El Papa preside un acto de oración y rinde homenaje a la Virgen de la Almudena.
El Papa impondrá la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena
Comienza en breve el acto central en la catedral de La Almudena donde el Papa León XIV dirigirá una oración y habrá un homenaje floral a la patrona de la ciudad. El Santo Padre impondrá la Rosa de Oro, una distinción pontificia excepcional directamente a la imagen de la Virgen de la Almudena. La Reina Sofía acompañará a Su Santidad en este homenaje mariano.
Recorridos del ‘papamóvil’ en Madrid hoy
León XIV realiza varios recorridos hoy con el papamóvil por el centro de Madrid. Los trayectos están divididos en dos franjas horarias principales. Desde las 18:00 horas se dirige hacia la Catedral de la Almudena para realizar la ofrenda floral a la patrona. Después, a las 19:00 horas, el itinerario conecta el centro de la capital con el encuentro en el Santiago Bernabéu.
León XIV pasará con el ‘papamóvil’ por la Puerta del Sol camino al Bernabéu
El Papa León XIV pasará con el papamóvil por la Puerta del Sol camino al Santiago Bernabéu y será saludado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la puerta de la Real Casa de Correos. Será al término de la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.
Los siete minutos de aplausos a León XIV, una de las mayores ovaciones del Congreso
Los siete minutos de aplausos ininterrumpidos que diputados y senadores han dedicado al Papa en el Congreso suponen la ovación más larga a un invitado que se ha escuchado en los últimos años en la Cámara Baja. Los aplausos superaron a los que recibieron en su día el Rey Felipe VI y su hija, la Princesa Leonor.
León XIV se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia en Nunciatura
El Papa se reúne en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia. Se trata de un encuentro de carácter privado. Previamente, Robert Prevost ha recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Real Madrid lanza una camiseta de edición limitada en honor al Papa
El Real Madrid ha puesto en venta en su tienda oficial una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV con un precio de 195 euros después de que el Papa León XIV desvelara su afición por el conjunto madridista. El club blanco ha colocado maniquíes para exhibir la camiseta en la que en su espalda se lee «León» en la parte superior y «XIV» como dorsal.
El Papa León XIV recibe en audiencia privada a Ayuso en la Nunciatura
El Papa ha recibido en audiencia privada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de la Nunciatura Apostólica de España. El encuentro se ha celebrado a las 16:00 horas.
A qué hora es el encuentro del Papa León XIV en el Bernabéu
El Papa León XIV asiste a las 19:00 horas a un evento en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro combina momentos de oración, discursos oficiales y un gran festival de música sacra y popular. El acto está previsto que concluya a las 20:00 horas.
Calles cortadas hoy en Madrid por los actos del Papa
Las calles cortadas hoy en Madrid por la visita del Papa León XIV se concentran en el eje del centro histórico y el distrito de Chamartín debido a sus traslados en papamóvil hacia la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu. También hay que tener en cuenta que la M-30 sufre varios cortes para dar prioridad de paso seguro a la comitiva oficial.
¿Dónde está la Nunciatura Apostólica en Madrid?
La Nunciatura Apostólica en Madrid se encuentra en la zona norte de la ciudad, en el distrito de Chamartín, en la avenida de Pío XII.
¿Dónde duerme el Papa León XIV en Madrid?
El Papa León XIV llegó el sábado a España. Desde entonces, duerme en la Nunciatura Apostólica de Madrid, que ejerce como la embajada oficial de la Santa Sede en el país. Estará hasta el martes 9 de junio, cuando continuará su viaje hacia Barcelona.
Por la tarde, parada en la Almudena
A partir de ahí, cambia todo otra vez. A las 18:00, el Papa estará en la Catedral de la Almudena, en una oración en honor a la patrona de Madrid. Se espera que de nuevo vuelva el ambiente de gente, de fieles y de personas intentando acercarse para no perderse nada. De todos modos, y siendo lunes, no se espera algo tan masivo como lo de Cibeles, aunque es de esperar que haya mucha gente y que, de nuevo, se repitan los cortes de tráfico.
EMT y Bicimad gratuitos para favorecer el transporte público
Como medida para reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que los autobuses de la EMT y el servicio público de bicicletas Bicimad serán gratuitos durante toda la jornada del lunes.
El objetivo es fomentar alternativas de movilidad que permitan reducir la presión sobre las carreteras y evitar una repetición de las escenas vividas durante el fin de semana, cuando miles de conductores permanecieron atrapados durante horas en algunos de los principales accesos a la ciudad.
Ayuso mantendrá un encuentro privado con el Papa esta tarde en el marco de su visita a Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá este lunes un encuentro privado, a las 16 horas, con el Papa León XIV en el marco de la visita que está realizando al país.
Así lo ha señalado la dirigente regional desde la Real Casa de Correos ante los periodistas, en un lugar que acoge estos días el trasiego de multitud de profesionales en el Centro Internacional de Prensa durante la visita del pontífice a España.
Mantendrán este encuentro después de que hace justo una semana León XIV recibiera a la presidenta en el Vaticano, antes de su visita a la región, y de que este lunes haya sido el primer pontífice en ofrecer un discurso a diputados y senadores en la Cámara Baja.
Dos recorridos del papamóvil volverán a condicionar la circulación
La agenda del Papa León XIV contempla este lunes dos importantes desplazamientos por la ciudad. El primero tendrá lugar alrededor de las 18:00 horas entre la glorieta de Pirámides y la Catedral de la Almudena. Posteriormente, aproximadamente una hora después, el Pontífice recorrerá el trayecto entre la calle Bailén y el estadio Santiago Bernabéu.
Ambos recorridos obligarán a desplegar amplios perímetros de seguridad y provocarán restricciones temporales al tráfico en varias zonas de la capital.
Refuerzo en 7 líneas de metro
Para absorber el aumento de viajeros previsto durante la jornada, Metro de Madrid reforzará este lunes 8 de junio las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, incrementando hasta en un 75% el número de trenes en circulación.
El Papa no tiene agenda hasta las 18:00 horas
Después de la comida con los obispos, el próximo acto en la agenda del Papa es a las 18:00 horas para asistir a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena, donde acudirá la Reina Sofía.
¿Cuál es el verdadero nombre de León XIV?
El nombre secular del papa León XIV es Robert Francis Prevost.
Más de 7.000 agentes estarán operativos durante la visita de León XIV en Barcelona
El Papa León XIV aterrizará este martes a mediodía en Barcelona para arrancar la segunda etapa de su visita a España tras Madrid. Horas antes, a las 07:00, se activará la «fase crítica» del plan de seguridad, que en esta ocasión estará liderado por los Mossos d’Esquadra. En total, más de 7.000 agentes de este Cuerpo, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana se desplegarán para evitar incidentes.
¿Qué hará el Papa en Barcelona?
El papa León XIV llegará a Barcelona mañana martes 9 de junio de 2026 a mediodía, permaneciendo en Cataluña hasta el jueves 11. Su agenda combina importantes hitos arquitectónicos mundiales con actos de profunda vocación social.
Belarra, tras su plantón al Papa: «Nunca se tenía que haber producido esta visita»
La líder de Podemos ha criticado la presencia del Pontífice en el Congreso: «Nunca se tenía que haber producido esta visita en la sede de la soberanía popular en el marco de un Estado aconfesional», ha señalado.
¿Qué líneas de metro estarán cortadas?
Para los desplazamientos de hoy por la tarde, las líneas de Metro de Madrid no presentan estaciones cerradas por motivos policiales en este momento (los cierres del centro en las líneas 2, 4 y 5 finalizaron a mediodía). Sin embargo, la red registra importantes alteraciones estructurales y aumentos de servicio debido al gran encuentro con el Papa en el Bernabéu.
Estos son los cortes de tráfico para este lunes
Los cortes de tráfico de hoy lunes 8 de junio de 2026 se concentran en el eje central de Madrid, los accesos a la M-30 y el entorno del Bernabéu debido a los recorridos oficiales y macroeventos del papa León XIV. Las restricciones e itinerarios se dividen principalmente por tramos horarios.
A partir de media tarde, el desplazamiento del Pontífice blindará de forma intermitente el corazón de la capital con cortes escalonados en:
- Tramo inicial (Hacia la Almudena): Glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco y Calle Bailén.
- Eje Centro – Retiro: Calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno), Calle Felipe IV y Calle Alfonso XII.
- Ruta norte hacia el estadio Bernabéu: Calle Alcalá, Plaza de la Independencia (Alcalá/Cibeles), Príncipe de Vergara y Concha Espina.
León XIV mantendrá un encuentro con voluntarios en IFEMA
El Papa León XIV cerrará su agenda en Madrid este martes con un itinerario mucho más breve. A las 10:20 está previsto un encuentro con voluntarios en IFEMA, que será el último acto que atenderá en Madrid antes de coger el avión en Barajas a las 11:10 rumbo a Barcelona. Y ahí termina su paso por Madrid, después de varios días en los que la ciudad ha ido cambiando de ritmo casi a diario, entre actos masivos, reuniones discretas y momentos muy distintos entre sí.
El Gobierno respalda el discurso del Papa
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de «valiente» el discurso del papa en el Congreso, destacando su defensa de la paz y los derechos humanos.
¿Cuándo acaba la visita del Papa en Madrid?
La visita del Papa León XIV a Madrid acaba oficialmente este martes 9 de junio de 2026 por la mañana, cuando partirá hacia Barcelona.
¿Qué hará León XIV en el Santiago Bernabéu?
El papa León XIV encabezará un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El evento se celebra este lunes a partir de las 19:00 horas, reuniendo a unas 70.000 personas de parroquias, colegios y hermandades.
¿Cuál es la agenda del Papa esta tarde?
La agenda oficial del Papa León XIV para esta tarde de lunes en Madrid incluye los siguientes actos institucionales y religiosos:
- 16:15 horas: Reunión con víctimas de abuso: Encuentro privado con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, celebrado en la Nunciatura Apostólica.
- 18:00 horas: Oración en la Almudena: Acto de oración íntimo y homenaje floral a la Virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena.
- 19:00 horas: Encuentro en el Bernabéu: Multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, que contará con discursos y diversas actuaciones musicales.
León XIV reclama a los obispos la «verdad, justicia y reparación» ante los abusos
El Papa León XIV ha condenado la «plaga» de los abusos ante los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal. El Pontífice les ha reclamado una respuesta eclesial desde «la escucha, la verdad, la justicia y la reparación», complementadas por un decidido compromiso con la «prevención y la cultura del cuidado».
León XIV: «Aunque el lenguaje sea distinto con las nuevas tecnologías, el espíritu debe permanecer»
El Santo Padre ha asegurado que, aunque el lenguaje sea distinto con las «nuevas tecnologías», el espíritu del cristianismo «debe permanecer».
León XIV en la CEE: «La Iglesia debe abandonar todo lo que nos frena y nos aleja»
León XIV ha asegurado que la Iglesia debe abandonar todo lo que nos frena y nos aleja. Además, el pontífice insiste en proteger y ayudar a los migrantes que llegan solos y sufren.
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, da la bienvenida oficial al papa León XIV en la Conferencia Episcopal
El arzobispo ha procedido a la lectura inicial en la que presenta a los 69 eclesiásticos presentes y lee un manifiesto del objetivo y la misión de la Conferencia Episcopal.
León XIV llega a la Conferencia Episcopal Española
León XIV ha llegado a la Conferencia Episcopal Española.
Miriam Nogueras exige al Papa que hable en catalán cuando vaya a Barcelona
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha saltado el protocolo y le ha exigido a León XIV que hable en catalán cuando vaya a Barcelona.
La siguiente parada de León XIV: una reunión con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española
La siguiente parada en la agenda de León XIV de este lunes es una reunión con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, donde realizará un almuerzo privado.
León XIV saluda a la gente y se salta el protocolo
El Pontífice ha saludado a las personas que se encontraban fuera del Congreso antes de montarse en el coche oficial, saltándose así el protocolo.
El Papa abandona el Congreso
El Papa León XIV acaba de abandonar el Congreso de los Diputados.
7 minutos de ovación
León XIV ha recibido 7 minutos de ovación en el Congreso de los Diputados tras su discurso. Además, se han escuchado gritos de «¡Viva el Papa!».
Gran ovación a León XIV tras su discurso
El Papa León XIV ha recibido una gran ovación por parte de toda la cámara tras acabar su discurso.
León XIV: «La fe no pretende imponerse, pero tampoco debe quedar relegada al silencio»
León XIV ha asegurado que la fe no pretende imponerse mediante «privilegios», pero que tampoco debe quedar relegada al silencio.
León XIV: «La pluralidad política no debería generar descalificación»
El Pontífice ha señalado que la pluralidad política no debería «generar descalificación».
León XIV: «La verdadera seguridad nace del diálogo y del respeto al derecho internacional «
León XIV ha hecho referencia al rearme y a la situación bélica que existe en este momento, señalando que la verdadera seguridad nace del «diálogo y del respeto al derecho internacional».
León XIV pide una «respuesta humanitaria» para los migrantes y refugiados
El Papa León XIV ha pedido en el Congreso de los Diputados una «respuesta humanitaria» para los migrantes y refugiados.
León XIV: «Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción»
El papa León XIV ha lanzado durante su histórico mensaje en el Congreso de los Diputados un mensaje en favor de «toda vida humana». «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia», cuenta.
León XIV: «La sociedad y la Iglesia no siempre estuvieron a la altura»
El Pontífice ha señalado que ni la sociedad ni la Iglesia estuvieron «siempre a la altura» de las instituciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana
León XIV hace referencia a la literatura española
«Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que ‘la libertad […] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos’, hasta la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre ‘no se resigna a morir del todo'», ha subrayado León XIV sobre la literatura española.
León XIV: «España posee una memoria especialmente rica»
El Papa León XIV ha señalado que España posee una memoria «especialmente rica». «España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social; lo ha reconocido como una criatura abierta a la verdad», ha recalcado.
León XIV: «Mi presencia entre ustedes es un gesto de cercanía, la Iglesia camina con la humanidad»
El Papa ha señalado que su presencia en España es un «gesto de cercanía» y de que la Iglesia católica camina «con la humanidad,
Comienza el discurso de León XIV
Ha comenzado el discurso del Santo Padre en el Congreso de los Diputados.
Francina Armengol: «Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos»
«Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos. El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón. Hay que restaurar el orden internacional: deben imperar las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad», Ha señalado la presidenta del Congreso.
Ovación para el Papa León
El Santo Padre ha recibido una gran ovación a su entrada a la Cámara del Congreso de los Diputados.
El Papa firma el Libro de Honor del Congreso
El Papa León XIV acaba de firmar el Libro de Honor del Congreso de los Diputados, ahora pronunciará su discurso en la Cámara.
El Papa saluda a los distintos grupos políticos
León XIV ha saludado a los distintos grupos políticos que han asistido al Congreso de los Diputados.
Suenan los himnos
Han sonado los himnos del Vaticano y de España a la llegada del Pontífice al Congreso.
León XIV saluda a Francina Armengol
El Pontífice ha saludado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y ha posado junto al presidente del Gobierno en una foto conjunta.
Llega León XIV al Congreso de los Diputados
Acaba de llegar el Papa León XIV al Congreso de los Diputados.
El Papa bendice a varios bebés de camino al Congreso
León XIV se ha parado a bendecir a varios bebés de camino al Congreso de los Diputados y entre vítores de «¡Viva el Papa!».
Gran expectación por la llegada de León XIV al Congreso
Hay una gran expectación por la llegada del Santo Padre al Congreso de los Diputados, ya que cientos de personas se han agrupado a las afueras del edificio.
Rumbo al Congreso de los Diputados
León XIV ya se encuentra rumbo al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso.
El regalo de Sánchez al Papa
El presidente del Gobierno le ha regalado un bonsái de olivo español al Pontífice durante su encuentro. El olivo es el símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento.
Acaba el encuentro entre Sánchez y el Papa León XIV
Ha terminado el encuentro entre Pedro Sánchez y el Papa León XIV.
Se repiten los gritos de «¡Sánchez, traidor!»
Nuevamente se han escuchado gritos de «¡Traidor!» contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Llega Mariano Rajoy
El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy acaba de llegar al Congreso de los Diputados.
León XIV pronunciará un discurso en el Congreso
León XIV para dirigirse, en su condición de jefe del Estado Vaticano, a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuenta, Enriqueta Chicano, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, así como ex presidentes de las cámaras Baja y Alta.
Otros dirigentes políticos llegan al Congreso
El ex presidente José María Aznar o el president de la Generalitat, Salvador Illa, son algunas de las autoridades que ya se encuentran en Congreso de los Diputados.
Podemos no asistirá al Congreso
Podemos no asistirá al Congreso de los Diputados, ya que desaprueban que un líder religioso tenga que hablar en un Parlamento y sostienen que «un Estado aconfesional no debe recibir con honores» al dirigente de una institución que «no colabora con la verdad».
Abucheos a Pedro Sánchez a su llegada a la Nunciatura con el Papa
El presidente del Gobierno ha sido abucheado a su llegada a la Nunciatura con el Papa León XIV.
Llega Pedro Sánchez a la Nunciatura
Acaba de llegar Pedro Sánchez a la nunciatura con el Papa León XIV.
BNG no participará de la sesión extraordinaria celebrada en el Congreso con motivo de la visita de León XIV
El partido gallego ha explicado que es una organización que, desde el respeto a todas las creencias religiosas, entiende que en un «Estado aconfesional» carece de sentido que un líder religioso sea recibido en una institución como el Congreso. «Desde la neutralidad que deben tener las instituciones públicas en materia religiosa, el BNG no comparte que se realice una sesión extraordinaria para recibir a un líder religioso», mencionan.
León XIV firmará en el Libro de Honor de la Cámara Baja
Concluidos los saludos, Armengol invitará al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja para dar paso al habitual cambio de regalos. En concreto, la presidenta del Congreso entregará a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, y el del Senado, un manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.
Medidas de seguridad en las inmediaciones del Congreso
La Policía Nacional ha tomado grandes medidas de seguridad para la llegada del Papa León XIV al Congreso de los Diputados. Las alcantarillas cercanas al lugar ya cuentan con el precinto de las autoridades.
¿Cuánto estará el Papa en el Congreso?
La visita del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados se alargará hasta los 50 minutos. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
Consulta aquí la agenda del Papa
Este lunes, 8 de junio, el Papa afronta la jornada con más carga institucional de su visita a nuestro país. A primera hora recibe a Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, pronuncia un discurso en el Congreso. Además, se reunirá con las víctimas de los abusos en la Iglesia y presidirá un acto de oración en la Catedral de la Almudena. Aquí puedes consultar su agenda al completo.
El Papa recibe en la Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia
León XIV se reunirá en la Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado. Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.
Expertos en Teología e Historia creen que León XIV no evitará temas «incómodos» en el Congreso
Expertos en Teología e Historia creen que el Papa León XIV no evitará temas «incómodos» durante su discurso ante el Congreso de los Diputados y prevén que «alce la voz» por los «empobrecidos» y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes. Así, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje va a ser «incómodo» porque hará «una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política».
Francina Armengol y Pedro Rollán recibirán al Papa en el Congreso
A su llegada al Congreso de los Diputados, León XIV será recibido por los presidentes de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el popular Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
León XIV se convertirá en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica.
El Papa recibe a Sánchez en la sede de la Nunciatura Apostólica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy un encuentro con el Papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El Pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista para las 09:30 horas. Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales.
Comienza la jornada más intensa del Papa León XIV en Madrid
Arranca el lunes 8 de junio, la jornada más intensa para el Papa León XIV de su último día en Madrid antes de partir a Barcelona. Hoy el Pontífice se reunirá a las 9:30 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. A las 18:00 horas, acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y concluirá la jornada con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.
El Papa abandona el Bernabéu
El Papa León XIV abandona el estadio del Santiago Bernabéu.