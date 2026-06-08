El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a la Nunciatura Apostólica en Madrid para visitar al Papa León XIV entre gritos de «¡dimisión!» y «¡traidor!» de un grupo de ciudadanos que se manifestaba ante el edificio. La cita se enmarca en la visita apostólica a España del Pontífice entre el 6 y el 12 de junio.

Una comitiva de varios coches oficiales ha entrado por la puerta de acceso para vehículos del edificio vaticano unos minutos antes de las 9:30 horas. Los manifestantes apostados en la acera opuesta a la entrada de la Nunciatura han comenzado a gritar desde el momento en el que la Policía Nacional ha cortado el tráfico. Después de que los agentes parasen la circulación, el grupo de vehículos en el que viajaba Sánchez ha accedido rápidamente al interior del edificio.

Se trata del acto previo al discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta de los miembros de la Cámara Baja y el Senado. La mañana del Papa concluye a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.

Por la tarde, el Santo Padre acude a la Catedral de la Almudena para presidir a las 18:00 horas un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

En último lugar, el día se cerrará a las 19:00 horas con un encuentro de León XIV con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. Allí el Papa dirige un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.

Causas que le acechan

Todo ello tras la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional le citó a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Sin embargo, ante la ingente cantidad de material aportado por los investigadores, el ex presidente solicitó retrasar su comparecencia y, finalmente, acudirá al juzgado el 17 y 18 de junio.

Su comparecencia se ha precipitado después de que, este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en la sede nacional del partido que encabeza Sánchez, para requerir información en relación a la causa sobre las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El magistrado señala que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

El juez también investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán.

Tras el registro de este jueves, han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.