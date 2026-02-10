Cerdán confirmó al juez que trató con Leire audios de Villarejo sobre los prostíbulos del suegro de Sánchez

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, confirmó ante el juez Arturo Zamarriego que celebró dos reuniones en la sede del partido en la calle Ferraz con la fontanera y periodista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en abril de 2024. En esos encuentros se abordaron los audios del comisario Villarejo que contenían información sobre las actividades del suegro del presidente Pedro Sánchez, en concreto lo que Cerdán describió ante el magistrado como «unas saunas del suegro del señor presidente», en referencia a los prostíbulos del padre de Begoña Gómez.

Las reuniones, según el propio testigo reconoció, fueron los días de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo tras la imputación a su esposa, Begoña Gómez. Pese a todo, Cerdán aseguró que nunca trasladó nada a Moncloa: «Nadie habló con él. Esos días no tuve ninguna interlocución con el señor presidente del Gobierno».

La declaración tuvo lugar el 2 de febrero de 2026. Cerdán compareció formalmente como testigo, aunque flanqueado por su letrado Jacobo Teijelo. Se encuentra investigado en al menos tres procedimientos judiciales, entre ellos una pieza secreta desglosada de la causa principal en la Audiencia Nacional relativa a la presunta financiación ilegal del PSOE durante su etapa como responsable de Organización.

El ex dirigente socialista relató antes de irse a las fiestas de su pueblo que alguien contactó con Ferraz para ofrecer información «que nos podía interesar», sin poder precisar si fue la periodista Patricia López —ya fallecida— u otra persona. «Creo que fueron dos» reuniones, admitió, celebradas en la quinta planta de la sede, donde se ubican su despacho y los servicios jurídicos del partido.

A los encuentros habrían asistido, además de Díez y Pérez Dolset, Antonio Hernando —entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno—, Alberto Cachinero —jefe de los servicios jurídicos del PSOE— y Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización y diputado por Jaén. Cerdán describió unas reuniones informales, «con la gran mayoría de las personas pie», en las que él mismo salía y entraba para atender llamadas telefónicas pero no con Sánchez.

Audios de Villarejo

Pérez Dolset se habría presentado como víctima del comisario Villarejo, según Cerdán: «Dijo que llevaba años trabajando en su causa, que tenía los audios de Villarejo y que en esos audios aparecía lo de todos conocemos de las saunas del suegro del presidente del Gobierno».

El exsecretario de Organización insiste, no obstante, en que la información «no era novedosa» y que los audios «ya se habían escuchado en algún medio de comunicación anteriormente».

Preguntado por si llegó a examinar algún documento, fue tajante: «Yo no vi nada». Añadió que fue Antonio Hernando, junto con los servicios jurídicos, quien determinó que aquello carecía de novedad.

Hernando, que declaró previamente en la misma sesión, con la misma vageudad. Explicó que lo expuesto versaba sobre «una conversación entre el ex secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Vázquez, y el comisario Villarejo» y un informe presuntamente elaborado por este último.

Deja caer que en esa documentación «incluso se insinúa un seguimiento a sus propias hijas», en referencia a las dos hijas de Pedro Sánchez. Hernando califica los hechos como propios de un «espionaje con medios públicos al entonces líder de la oposición por parte de la cúpula del Ministerio del Interior», algo que consideraba «gravísimo» pero ya conocido.

Hernando aseguró que permaneció en la reunión apenas veinte minutos, que no intervino y que después instó a la letrada del PSOE personada en la Audiencia Nacional, Gloria Teresa de Pascual, a solicitar el levantamiento del secreto de la pieza separada correspondiente. Esa petición habría sido denegada.

Cerdán y Leire Díez

Otro de los ejes del interrogatorio fue la relación entre Cerdán y Leire Díez, quien presuntamente se habría presentado ante terceros como «mano derecha» del ex secretario de Organización. Cerdán lo desmintió con rotundidad: «No ha sido ni es ni ha sido mi mano derecha». Y deslizó una respuesta que ha causado cierta conmoción en la sala: «Le puede sorprender la cantidad de compañeros que decían que eran mi mano derecha. Le puedo hablar de cinco o seis».

Cerdán también niega cualquier vínculo con el fiscal Ignacio Stampa o con el empresario Luis del Rivero, figuras conectadas con la investigación. Sobre este último fue especialmente contundente: «No lo conozco, ni tengo su teléfono, ni él tiene que tener el mío».

Respecto a un tercer encuentro, fechado el 3 de junio de 2025, Cerdán dice que Leire Díez acudió a Ferraz para entregar un pen drive con lo que ella describía como «el trabajo de su investigación», coincidiendo con su salida del partido. «Yo ni lo toqué», asegura. El dispositivo habría sido recogido por Cachinero y remitido a la justicia «ese mismo día».

La sesión estuvo salpicada de encontronazos. El letrado del Partido Popular calificó las respuestas de Cerdán como «un juego macabro en un tribunal de justicia», mientras el juez intervenía reiteradamente para frenar a las acusaciones: «No tenemos ninguna sospecha contra él en este tema. Ninguna».