Cerdán sorprendido de verbena en su pueblo horas después de declarar ante el juez del ‘caso Leire’

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha sido visto en una verbena de las fiestas de San Blas en Milagro, su pueblo natal en Navarra. Apenas 24 horas después de comparecer como testigo ante el juez del caso Leire Díez, el ex dirigente del equipo de Pedro Sánchez ha suscitado los comentarios de sus vecinos: «Aquí tenemos a Santi como si nada hubiera pasado». Cerdán estuvo casi cinco meses (142 días) en prisión y está acusado de amañar contratos que suman 657 millones de euros de los que no aparecen 5 millones, de los que gestionó supuestamente al menos 620.000 euros públicos como comisión.

La presencia este martes 3 de febrero a las cinco de la tarde del ex diputado e investigado por la Audiencia Nacional en la Sociedad Recreativa Cultural San Blas, donde actuaba la orquesta Welcome Band, ha llamado la atención dada su delicada situación judicial. Así lo trasladan vecinos de la zona a OKDIARIO.

Cerdán acudió este lunes 2 de febrero a Plaza de Castilla como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien investiga a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

Durante su declaración, el ex dirigente socialista confirmó que se reunió dos veces con Leire Díez en abril de 2024 en un despacho próximo al suyo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, Cerdán aseguró que ella les ofreció audios sobre negocios de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que el material «no les interesaba porque ya se conocía». Se trata de audios sobre las saunas-prostíbulos de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro del jefe del Ejecutivo.

Fiestas patronales en Milagro

Tras su comparecencia judicial, Santos Cerdán regresó en coche a Milagro, a 3 horas y 40 minutos de Plaza de Castilla, su localidad de origen. Tiene unos 3.700 habitantes y está en la Ribera Alta de Navarra, donde estos días se están celebrando las fiestas de San Blas.

El programa festivo incluye conciertos, actuaciones infantiles, la tradicional bendición de roscos y el reparto de roscas y nueces por los quintos de 2008 en la placeta de la iglesia.

La orquesta Welcome Band, que ha actuado en el célebre casino del pueblo en sesiones de tarde y noche, había promocionado el evento en redes sociales con el lema «Porque el martes también puede ser día de fiesta». El casino de Milagro es una histórica sociedad cultural recreativa donde son socios prácticamente todos los vecinos del municipio. Su lema es «Espacio de convivencia, tolerancia y diversión».

La orquesta Welcome Band este martes en Milagro (Navarra).

Para los vecinos de Milagro también es sorprendente que su hermana, Belén Cerdán, sigue como teniente de alcalde en Milagro con el apoyo del PSOE. La edil también ha participado activamente en las celebraciones patronales. El lunes acudió a la Salve en honor a San Blas en la parroquia y este martes ha asistido a la procesión con la tradicional bolsita de roscos incluida, siguiendo la costumbre del pueblo. «Aquí tenemos a Santi como si nada hubiera pasado», comentan algunos vecinos con cierta perplejidad ante la naturalidad con la que el ex dirigente socialista se ha mezclado entre la multitud festiva. La familia Cerdán mantiene así su arraigo en las tradiciones locales pese al protagonismo público y judicial que ha adquirido Cerdán, algo que preocupa especialmente a su hermana y esposa Paqui Muñoz, según dejaron notar en sus apariciones ante la prensa.

La presencia de Cerdán en estas celebraciones contrasta con su delicada situación procesal. El ex dirigente socialista estuvo en prisión provisional hasta el 19 de noviembre de 2025 en el marco de la investigación por presuntos amaños de obras públicas millonarias. Cerdán fue cazado en audios que Koldo García olvidó borrar hablando de amaños en obras millonarias adjudicadas por el Ministerio de Transportes.

Precisamente este mismo lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a la Audiencia Nacional la causa en la que investigaba a Cerdán, junto a José Luis Ábalos, Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y varios constructores, por los presuntos amaños de obra pública.

Caso Leire Díez