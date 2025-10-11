Cerdán pasaba al PSOE almuerzos en varios restaurantes a la vez y él mismo los aprobaba

Santos Cerdán ha protagonizado un entramado de gastos fraudulentos en el PSOE que incluía el cobro simultáneo de comidas en diferentes restaurantes, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras de la situación. El ex secretario de Organización del partido, actualmente en prisión provisional por el caso Koldo desde el pasado 30 de junio, aprobaba personalmente sus propias facturas sin control externo.

El modus operandi de la trama encabezada por Santos Cerdán consistía en presentar tickets de almuerzos, cenas y consumiciones que realmente no eran suyos y que habían pagado terceros. Así conseguían que Ferraz les reembolsara como gastos de su día a día grandes cantidades de dinero en efectivo que necesitaban blanquear.

Fuentes de OKDIARIO indican que hasta cogían tickets del suelo para luego cobrar esas cantidades. Ferraz no revisaba esas consumiciones hasta el punto de que han colado comidas que se desarrollaban a la vez en restaurantes diferentes, es decir, que no eran tickets suyos.

En un momento determinado, para evitar ese fraude, se instaló la orden de tener que grapar al ticket normal del restaurante el segundo ticket del pago con tarjeta. El objetivo era comprobar que el dinero había salido de la cuenta corriente del respectivo dirigente socialista. Sin embargo, esa medida se dejó de aplicar posteriormente.

Gastos de familiares

Las fuentes pulsadas indican que la técnica ha empezado con José Luis Ábalos y Koldo García, pero que luego ha sido Cerdán quien ha seguido con esas prácticas. El sistema ha llegado a colar gastos de familiares del ex secretario de Organización.

«Había que hacer virguerías para colar los gastos de la mujer o la hija», explican voces conocedoras de la situación. Las facturas se presentaban sin distinción del origen real del gasto, mezclando consumiciones personales y familiares con las profesionales.

En este contexto aparecen dos secretarias, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, que tras media vida en el aparato de Ferraz no tenían más remedio que dar por buena la información. Al final, el control último del partido lo tiene el secretario de Organización, y por ese puesto han pasado Ábalos y Cerdán.

Ambas son militantes del PSOE y veteranas trabajadoras de Ferraz. Celia incluso fue candidata al Ayuntamiento de Hontalbilla (Segovia) como número 3 en 2011. Según la UCO, Celia era la encargada de repartir los sobres con dinero y, en su ausencia, lo hacía Covadonga.

La excusa que los investigados quieren ofrecer en el marco de su defensa es que a veces al secretario de Organización le llegan tickets de comidas de agrupaciones socialistas de rincones inhóspitos de la geografía española. Como nadie se quería hacer cargo, al final lo metía como un gasto propio. Una excusa que está por ver si le vale al juez.

Las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UCO en su informe sobre los ingresos de José Luis Ábalos no sólo han permitido aflorar entregas en efectivo de Ferraz tanto al ex ministro como a Koldo García que, según la Guardia Civil, no se corresponden con los pagos declarados por el PSOE. También ponen en entredicho la versión de Santos Cerdán de que él no tenía «ninguna responsabilidad» con las facturas ni los gastos de la formación socialista, tal como esgrimió ante un juez.

Las conversaciones analizadas revelan gestiones para pagar 2.000 euros en efectivo al chófer de Ábalos, Eduardo Cantos, en junio de 2019 entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Úriz. El 26 de junio, ambos conversan sobre los detalles de la entrega, pero el desembolso queda supeditado «a una conversación entre Ábalos» o «Santos» con el entonces gerente del partido, Mariano Moreno.

En este contexto justo surge un post-it con el nombre «Celia» colocado sobre un sobre blanco con el logotipo del PSOE y, dentro, 826 euros. Es una imagen incluida en el informe de la UCO prueba que en Ferraz se repartían sobres con dinero. «Hola Koldo… al final el jefe se ha ido sin que le diera el money… si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón», se lee en uno de los mensajes incluidos en el informe.

El 26 de junio de 2019, la ex mujer de Koldo García admitió que Celia la había llamado para que fuera a recoger dinero para él. «He mandado un motorista», ha sentenció la que fuera esposa del que entonces era ayudante de Ábalos.

En una declaración ante la UCO, recogida en el informe, la propia Celia Rodríguez ha admitido que «las liquidaciones del PSOE se realizaban mediante transferencia bancaria». «Esta afirmación resulta relevante si se contrasta con los hechos anteriormente descritos, en los que se hace referencia a entregas de dinero en efectivo en beneficio de Ábalos que no han sido documentadas por el partido», concluye la UCO.

Desde Ferraz han intentado sacudirse el impacto del informe con un comunicado en el que aseguraban que «todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados». Sin embargo, la documentación aportada por la UCO contradice esta versión oficial.

La otra incógnita por resolver es si la gerencia del partido estaba al tanto de estos pagos. El entonces gerente, Mariano Moreno, no ha dicho nada en los últimos días. Está al frente de la empresa pública Enusa, la Sociedad Nuclear Española, donde percibe un salario anual de 240.000 euros.

El caso evidencia un sistema de control interno fraudulento en Ferraz donde el poder se concentraba en manos del secretario de Organización. Un cargo que ha permitido a sus titulares gestionar gastos sin supervisión efectiva, creando el caldo de cultivo perfecto para un desfalco que ahora investiga la justicia. La pregunta que flota sobre la sede socialista es hasta dónde llegaba realmente el conocimiento de estas prácticas y quién más está implicado en esta trama que ha convertido la caja del partido en un auténtico festín de duplicidades.