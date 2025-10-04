Cerdán a sus compañeros de la cárcel: «Koldo y Aldama me han utilizado y Ábalos también tendrá lo suyo»

«Koldo y Aldama me han utilizado y Ábalos también tendrá lo suyo», con estas palabras Santos Cerdán se confesó con su compañero de celda, con el que compartió 40 noches en la cárcel de Soto del Real.

Santos Cerdán ingresó el pasado 30 de junio en la cárcel tras ser identificado por el juez del Tribunal Supremo como el líder de una trama de mordidas en adjudicaciones de obra pública. El que fuera secretario de Organización del PSOE llegó al módulo 13, donde se le asignó un preso de confianza, al que renunció a los pocos días.

Después de unas jornadas solo en la celda, llegó su compañero, un hombre condenado por estafa en el mercado inmobiliario. Los dos compartieron la litera de la pequeña celda y el reo asegura a OKDIARIO que le cedió la cama de abajo.

OKDIARIO ha podido hablar con este preso durante uno de sus permisos en libertad. Este hombre dice que le contaba lo que le había pasado a él y más adelante empezaron a charlar de cómo era la vida dentro del mundo penitenciario al que había aterrizado hace poco tiempo.

«Él siempre ha defendido la inocencia y además es un tío de ideas claras. Siempre se ha defendido. Nunca se ha echado el saco de tierra encima, como dice el chascarrillo. Siempre ha defendido la inocencia. Él piensa que no ha hecho nada», explica el compañero de Santos Cerdán.

Y prosigue: «Decía que él estaba allí porque era cabeza de turco y cree que le habían utilizado terceras personas como Víctor de Aldama y Koldo García».

Sobre el ex ministro de Transportes y su predecesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice que prácticamente no hablaba de él y que lo único que contaba es que también iba a tener lo suyo.

Su ex compañero de celda también asegura que «lo que está esperando es que le den la libertad». Le admitió que no se reconocía en los audios grabados por Koldo que fueron la prueba clave para que Santos Cerdán acabase en prisión.

La financiación del PSOE

Cerdán entró en prisión siendo el máximo responsable del PSOE después de Pedro Sánchez. Él conocía todos los secretos del partido y si había existido en algún momento financiación irregular.

«Yo le pregunté si había habido financiación irregular y movía la cabeza y me dijo ‘¿tú qué crees?’ Y ahí se quedó la conversación», explica el hombre que compartió varias semanas con Cerdán en la celda de Soto del Real.

Las fotografías de Santos Cerdán

El preso también asegura que Santos Cerdán pudo ver en la televisión las fotografías de su día a día en prisión publicadas por OKDIARIO. «Se echó una sonrisa y se fue al patio. Yo creo que en verdad le gusta que hablen de él», expone su ex compañero de celda.

Fuentes de la prisión aseguran que a raíz de estas fotografías se hicieron requisas extraordinarias haciendo registros en las habitaciones por parte de los funcionarios para poder encontrar el smartphone con el que se habían tomado las fotografías.

«A dos presos les han trasladado a otra cárcel de Madrid porque les encontraron móviles», explican fuentes internas de la prisión en una charla con OKDIARIO.

El juez le mantiene en prisión

La defensa de Santos Cerdán ha intentado en reiteradas ocasiones salir de prisión, sin embargo, el juez Leopoldo Puente ha tumbado estos intentos.

El último fue este viernes 3 de octubre, en el que el ex dirigente del PSOE pedía salir de la cárcel. El juez explicó que le faltan «pruebas relevantes» que trabaja «intensamente» para conseguirlas.

A través de un auto, recogido por OKDIARIO, el instructor desestima el recurso argumentando que «lo que trata de conjurarse» con la prisión provisional es «el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento».

Puente señala que «ya en varias oportunidades» ha incidido en que «los indicios apuntan a que Cerdán, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores, es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes».