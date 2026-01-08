Minnesota declara el estado de emergencia tras abatir a tiros agentes de inmigración a una mujer

El gobernador de Minnesota, el polémico Tim Walz, ha declarado este miércoles el estado de emergencia tras abatir a disparos agente de inmigración a una mujer.

Los hechos se han producido en medio de las polémicas por las crecientes redadas migratorias en el estado. Tras los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la mujer murió durante un incidente ocurrido mientras oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad del estado.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que la mujer era «una alborotadora violenta» que habría usado su vehículo como “arma”, intentando arrollar a los agentes “en un intento para matarlos”, lo que calificó como “un acto de terrorismo interno”.

Según su versión, un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

McLaughlin indicó que la “presunta perpetradora” murió y que los agentes heridos “se recuperarán por completo”, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.