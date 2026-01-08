El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez tras conocerse el acuerdo alcanzado con ERC para otorgar a Cataluña un sistema de financiación «singular». En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, López Miras no ha dudado en calificar de «inadmisible» y «vergonzoso» que el presidente del Gobierno se «arrodille ante un condenado por la Justicia» para mantenerse en el poder.

«Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España», ha sentenciado el dirigente popular, que ha recordado que Murcia es «la Región peor financiada» del país.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado en sus redes sociales la consecución del acuerdo con Sánchez que dará paso al nuevo sistema de financiación autonómica «singular» para Cataluña. Tras una reunión de algo más de una hora en La Moncloa, el líder independentista se ha vanagloriado de la «soberanía» que ha ganado Cataluña gracias a su gestión.

«Conseguimos una nueva financiación para fortalecer Cataluña. Más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para autónomos. Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no vamos a renunciar a nada. Éste es el papel de ERC. Ganar más soberanía para Cataluña: reforzamos el país en beneficio de la gente», ha proclamado Junqueras en sus redes.

Sin embargo, el líder de ERC ha admitido en declaraciones ante los medios que el acuerdo de recaudación sigue pendiente de cerrarse. Según lo firmado por ERC y el PSOE en el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en este año 2026 Cataluña debía recaudar y gestionar la totalidad del IRPF.

«No nos conformaremos con migajas»

López Miras ha sido tajante al advertir que la Región de Murcia «no se va a conformar con las migajas de un acuerdo indigno». El presidente murciano ha exigido «un sistema de financiación justo y pactado entre todos», rechazando frontalmente cualquier privilegio para Cataluña a costa del resto de comunidades autónomas.

El mensaje de López Miras refleja el malestar creciente entre las autonomías del PP ante lo que consideran una nueva cesión de Sánchez al independentismo catalán para asegurar su supervivencia política. La denuncia del líder murciano pone sobre la mesa una realidad incómoda para el Gobierno: mientras Cataluña negocia ventajas fiscales, regiones como Murcia siguen siendo las peor financiadas del sistema.