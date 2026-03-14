Guerra de Irán, EEUU e Israel, en directo | Precio del petróleo hoy, nuevos ataques y última hora de Trump
Sigue en directo la última hora de la guerra de Irán, los bombardeos, nuevos ataques y reacciones en vivo hoy
La guerra en Oriente Medio alcanza este sábado su decimoquinta jornada y la tensión entre Irán, Israel y EEUU vuelve a marcar un día más la actualidad internacional. En las últimas horas se han registrado nuevos ataques y bombardeos que mantienen en alerta a todas las zonas afectadas. La situación aumenta el riesgo de una escalada mayor del conflicto y mantiene al mundo pendiente de cada paso de esta guerra.
El impacto no sólo se nota en el terreno militar, ya que las tensiones por los enfrentamientos están influyendo en la economía global, con subidas en el precio del petróleo por el miedo a futuros problemas con el suministro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la ofensiva junto a Israel está avanzando de manera rápida y que se está “haciendo lo que debería haberse hecho hace décadas” contra el régimen de Irán. Además, el líder de EEUU ha declarado que tanto la Fuerza Aérea, como la Armada iraní están muy debilitadas tras los bombardeos y adelanta que la guerra podría terminar pronto debido a que «prácticamente no queda nada por atacar».
En OKDIARIO te contamos minuto a minuto la última hora de los bombardeos, ataques, las reacciones y todo lo que está pasando en Oriente Medio por la guerra de Irán, EEUU e Israel.
La embajada de EEUU en Bagdad, atacada con drones
Un dron ha impactado en la embajada estadounidense en Bagdad, lo que ha provocado un incendio, según han informado fuentes de seguridad iraquíes, que han reportado además no tener información sobre posibles víctimas.
La isla de Jark es la principal terminal petrolera de Irán
La isla de Jark que ha bombardeado Estados Unidos es la principal terminal petrolera de Irán y uno de los centros logísticos más importantes para la exportación de crudo del país. Desde allí sale la mayor parte del petróleo iraní hacia los mercados internacionales.
Trump arrasa centros militares en la isla iraní de Jark: «Puedo destruir sus pozos»
Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha lanzado un bombardeo contra objetivos militares iraníes en la isla de Jark, uno de los puntos más importantes del país en el Golfo Pérsico. Según ha explicado en redes sociales, el ataque habría destruido todos los objetivos militares identificados. Antes de la guerra de Israel y EEUU contra la dictadura de los ayatolás, cerca de 1,6 millones de barriles salían a diario de la isla. Dispone de una red de oleoductos que van a los yacimientos.
Siga aquí en directo todas las noticias sobre la guerra de Irán
Buenos días. Aquí podrá seguir en directo todas las noticias que llegan desde Irán, en plena ofensiva de EEUU e Israel contra la dictadura de los ayatolás.
Los terroristas de Hamás piden a Irán que cese sus ataques a los países árabes
Hamás ha pedido en un comunicado a Irán que cese sus ataques contra los países vecinos árabes «para preservar los lazos de hermandad entre ellos». «Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles(…). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos», señala la misiva.