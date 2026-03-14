Guerra de Irán, EEUU e Israel, en directo | Precio del petróleo hoy, nuevos ataques y última hora de Trump

La guerra en Oriente Medio alcanza este sábado su decimoquinta jornada y la tensión entre Irán, Israel y EEUU vuelve a marcar un día más la actualidad internacional. En las últimas horas se han registrado nuevos ataques y bombardeos que mantienen en alerta a todas las zonas afectadas. La situación aumenta el riesgo de una escalada mayor del conflicto y mantiene al mundo pendiente de cada paso de esta guerra.

El impacto no sólo se nota en el terreno militar, ya que las tensiones por los enfrentamientos están influyendo en la economía global, con subidas en el precio del petróleo por el miedo a futuros problemas con el suministro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la ofensiva junto a Israel está avanzando de manera rápida y que se está “haciendo lo que debería haberse hecho hace décadas” contra el régimen de Irán. Además, el líder de EEUU ha declarado que tanto la Fuerza Aérea, como la Armada iraní están muy debilitadas tras los bombardeos y adelanta que la guerra podría terminar pronto debido a que «prácticamente no queda nada por atacar».

En OKDIARIO te contamos minuto a minuto la última hora de los bombardeos, ataques, las reacciones y todo lo que está pasando en Oriente Medio por la guerra de Irán, EEUU e Israel.